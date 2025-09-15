Сколько стоит официально увидеть «Кайрат» против «Реала» вживую

Қазақ тіліне аудару

Футбольный клуб "Кайрат" сообщил подробности о реализации билетов на домашние игры команды в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, включая матч с испанским "Реалом". Информация опубликована на официальном сайте клуба, сообщает Lada.kz.

Фото: Instagram/f.c.kairat

Согласно официальным данным, продажа билетов на игру с "Реалом Мадрид" начнется 23 сентября в 17:00 по алматинскому времени.

Ограничения на покупку билетов

Для обеспечения порядка и равного доступа к билетам клуб вводит строгие ограничения:

Каждый ИИН сможет приобрести не более двух билетов на один матч.

Данные покупателей будут строго проверяться как при покупке, так и при входе на стадион.

Такая мера направлена на предотвращение перепродажи билетов и соблюдение правил УЕФА.

Цены на билеты

Цены на билеты, согласованные с УЕФА, едины для всех домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов и варьируются от:

30 000 тенге — минимальная стоимость;

250 000 тенге — максимальная стоимость.

По словам клуба, ценовая политика полностью соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов.

Льготы для абонентов и социальных групп

Клуб предусмотрел специальные условия для отдельных категорий зрителей:

Владельцы абонементов смогут выкупить свои места заранее по льготной цене.

Социальные и клубные квоты : часть билетов будет предоставлена тренерам и воспитанникам академии "Кайрат" и её филиалов; спортсменам паралимпийских видов спорта; действующим сотрудникам и почётным ветеранам клуба.



Такая практика уже давно применяется клубом для поддержки своих воспитанников и социально значимых групп.