Сколько стоит официально увидеть «Кайрат» против «Реала» вживую

Футбольный клуб "Кайрат" сообщил подробности о реализации билетов на домашние игры команды в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, включая матч с испанским "Реалом". Информация опубликована на официальном сайте клуба, сообщает Lada.kz.
Согласно официальным данным, продажа билетов на игру с "Реалом Мадрид" начнется 23 сентября в 17:00 по алматинскому времени.
Для обеспечения порядка и равного доступа к билетам клуб вводит строгие ограничения:
Каждый ИИН сможет приобрести не более двух билетов на один матч.
Данные покупателей будут строго проверяться как при покупке, так и при входе на стадион.
Такая мера направлена на предотвращение перепродажи билетов и соблюдение правил УЕФА.
Цены на билеты, согласованные с УЕФА, едины для всех домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов и варьируются от:
30 000 тенге — минимальная стоимость;
250 000 тенге — максимальная стоимость.
По словам клуба, ценовая политика полностью соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов.
Клуб предусмотрел специальные условия для отдельных категорий зрителей:
Владельцы абонементов смогут выкупить свои места заранее по льготной цене.
Социальные и клубные квоты: часть билетов будет предоставлена
тренерам и воспитанникам академии "Кайрат" и её филиалов;
спортсменам паралимпийских видов спорта;
действующим сотрудникам и почётным ветеранам клуба.
Такая практика уже давно применяется клубом для поддержки своих воспитанников и социально значимых групп.
