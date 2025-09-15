18+
15.09.2025, 14:38

Сколько стоит официально увидеть «Кайрат» против «Реала» вживую

Новости Казахстана 0 511

Футбольный клуб "Кайрат" сообщил подробности о реализации билетов на домашние игры команды в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА, включая матч с испанским "Реалом". Информация опубликована на официальном сайте клуба, сообщает Lada.kz. 

Фото: Instagram/f.c.kairat
Фото: Instagram/f.c.kairat

Согласно официальным данным, продажа билетов на игру с "Реалом Мадрид" начнется 23 сентября в 17:00 по алматинскому времени.

Ограничения на покупку билетов

Для обеспечения порядка и равного доступа к билетам клуб вводит строгие ограничения:

  • Каждый ИИН сможет приобрести не более двух билетов на один матч.

  • Данные покупателей будут строго проверяться как при покупке, так и при входе на стадион.

Такая мера направлена на предотвращение перепродажи билетов и соблюдение правил УЕФА.

Цены на билеты

Цены на билеты, согласованные с УЕФА, едины для всех домашних матчей общего этапа Лиги чемпионов и варьируются от:

  • 30 000 тенге — минимальная стоимость;

  • 250 000 тенге — максимальная стоимость.

По словам клуба, ценовая политика полностью соответствует требованиям турнира и международной практике проведения матчей Лиги чемпионов.

Льготы для абонентов и социальных групп

Клуб предусмотрел специальные условия для отдельных категорий зрителей:

  • Владельцы абонементов смогут выкупить свои места заранее по льготной цене.

  • Социальные и клубные квоты: часть билетов будет предоставлена

    • тренерам и воспитанникам академии "Кайрат" и её филиалов;

    • спортсменам паралимпийских видов спорта;

    • действующим сотрудникам и почётным ветеранам клуба.

Такая практика уже давно применяется клубом для поддержки своих воспитанников и социально значимых групп.

2
0
0
