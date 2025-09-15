18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
540.84
634.46
6.43
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
15.09.2025, 17:00

Афера века в Казахстане: из ЕНПФ исчезли более 200 миллиардов тенге

Новости Казахстана 0 528

В Казахстане раскрыта одна из самых масштабных финансовых афер последних лет: злоумышленники обманным путем вывели из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) свыше 200 миллиардов тенге через фиктивные медицинские учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Масштабная афера в Атырауской области

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), схема была выявлена в Атырауской области, но охватила сразу несколько крупных городов страны: Алматы, Астана, Шымкент, Актау и другие. Расследование велось совместно с прокуратурой.

Пять организованных преступных групп и «липовые» клиники

Правоохранительные органы установили, что в реализации аферы участвовали пять организованных преступных групп. Их основная схема заключалась в следующем:

  • Создание более 30 фиктивных стоматологических клиник;

  • Оформление поддельных медицинских справок для снятия пенсионных накоплений граждан;

  • Использование «клиник», существовавших только на бумаге, без помещений, оборудования и квалифицированных врачей;

  • Учредители не имели медицинского образования и не могли оказывать реальные медицинские услуги.

Как отметили в АФМ 15 сентября 2025 года:

«Преступники обманным путем снимали средства граждан из ЕНПФ, пользуясь фиктивными документами и подставными организациями».

Схема обналичивания и финансовые потери

За свои «услуги» злоумышленники брали 10–15% от суммы пенсионных накоплений, после чего деньги обналичивались через 226 подставных лиц и счетов, так называемых «дропперов».

На незаконно полученные средства преступники успели приобрести дорогостоящее имущество:

  • 15 элитных автомобилей, включая Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade на сумму более 600 миллионов тенге;

  • Ювелирные изделия и часы;

  • Квартиры и коммерческую недвижимость;

  • Земельные участки.

Поиск остального имущества продолжается.

Правоохранительные меры

На данный момент проведено 59 обысков, в отношении 10 подозреваемых избраны меры пресечения.

АФМ подчеркнул, что уголовная ответственность затрагивает только организаторов схемы. Граждане, которые снимали собственные пенсионные накопления, наказанию не подлежат.

Итоги

Эта афера показала уязвимость пенсионной системы к мошенническим схемам и подтвердила необходимость усиленного контроля за финансовыми операциями с накоплениями граждан. Эксперты считают, что подобные расследования будут способствовать повышению прозрачности работы ЕНПФ и предупреждению дальнейших злоупотреблений.

7
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?