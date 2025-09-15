Афера века в Казахстане: из ЕНПФ исчезли более 200 миллиардов тенге

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане раскрыта одна из самых масштабных финансовых афер последних лет: злоумышленники обманным путем вывели из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) свыше 200 миллиардов тенге через фиктивные медицинские учреждения, сообщает Lada.kz со ссылкой на

Фото: istockphoto.com

Масштабная афера в Атырауской области

По информации Агентства по финансовому мониторингу (АФМ), схема была выявлена в Атырауской области, но охватила сразу несколько крупных городов страны: Алматы, Астана, Шымкент, Актау и другие. Расследование велось совместно с прокуратурой.

Пять организованных преступных групп и «липовые» клиники

Правоохранительные органы установили, что в реализации аферы участвовали пять организованных преступных групп. Их основная схема заключалась в следующем:

Создание более 30 фиктивных стоматологических клиник ;

Оформление поддельных медицинских справок для снятия пенсионных накоплений граждан;

Использование «клиник», существовавших только на бумаге, без помещений, оборудования и квалифицированных врачей;

Учредители не имели медицинского образования и не могли оказывать реальные медицинские услуги.

Как отметили в АФМ 15 сентября 2025 года:

«Преступники обманным путем снимали средства граждан из ЕНПФ, пользуясь фиктивными документами и подставными организациями».

Схема обналичивания и финансовые потери

За свои «услуги» злоумышленники брали 10–15% от суммы пенсионных накоплений, после чего деньги обналичивались через 226 подставных лиц и счетов, так называемых «дропперов».

На незаконно полученные средства преступники успели приобрести дорогостоящее имущество:

15 элитных автомобилей , включая Mercedes-Benz G-class, BMW X-7, Porsche Taycan и Cadillac Escalade на сумму более 600 миллионов тенге;

Ювелирные изделия и часы ;

Квартиры и коммерческую недвижимость ;

Земельные участки.

Поиск остального имущества продолжается.

Правоохранительные меры

На данный момент проведено 59 обысков, в отношении 10 подозреваемых избраны меры пресечения.

АФМ подчеркнул, что уголовная ответственность затрагивает только организаторов схемы. Граждане, которые снимали собственные пенсионные накопления, наказанию не подлежат.

Итоги

Эта афера показала уязвимость пенсионной системы к мошенническим схемам и подтвердила необходимость усиленного контроля за финансовыми операциями с накоплениями граждан. Эксперты считают, что подобные расследования будут способствовать повышению прозрачности работы ЕНПФ и предупреждению дальнейших злоупотреблений.