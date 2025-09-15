Новые меры против двойного гражданства в Казахстане: что грозит нарушителям закона

Қазақ тіліне аудару

Заместитель министра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха заявил о готовности МВД рассмотреть предложения депутатов Мажилиса по ужесточению ответственности за наличие двойного гражданства, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инициатива депутатов Мажилиса

На брифинге в правительстве 15 сентября журналисты обсудили с Лепехой инициативу парламентариев. Депутаты предложили повысить строгость наказаний для граждан, имеющих гражданство Казахстана и одновременно другое гражданство.

Журналисты уточнили позицию МВД по данному вопросу, отметив общественный резонанс темы двойного гражданства и ее возможное влияние на миграционную политику страны.

Позиция МВД

Игорь Лепеха подчеркнул, что существующие меры уже достаточно серьёзные:

При выявлении двойного гражданства гражданин может лишиться гражданства Республики Казахстан .

Заместитель министра отметил, что это наказание уже считается довольно строгим.

Вместе с тем Лепеха добавил, что ведомство готово обсудить с депутатами новые предложения по ужесточению ответственности и изучить их детали:

"По большому счету мы не против ужесточения наказания", — подчеркнул он.

Действующее законодательство

Согласно информации Пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ), на 31 января 2025 года действуют следующие меры для граждан с двойным гражданством:

Штраф до 300 МРП — что эквивалентно примерно 1 179 600 тенге .

Административное выдворение из страны.

Таким образом, на сегодняшний день законодательство уже предусматривает значительные последствия для лиц с двойным гражданством, однако вопрос ужесточения наказаний вновь выходит на повестку парламента.

Контекст и общественная значимость

Обсуждение ужесточения наказаний за двойное гражданство тесно связано с вопросами миграции и репатриации.

Казахстан продолжает привлекать репатриантов и регулировать въезд иностранных граждан.

Усиление контроля над гражданами с двойным гражданством рассматривается как инструмент укрепления национальной безопасности и защиты интересов государства.

Эксперты отмечают, что подобные меры могут вызвать дискуссии в обществе, поскольку затрагивают права граждан, проживающих за границей, а также граждан, имеющих тесные связи с другими странами.