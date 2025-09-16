Новые правила кредитования в Казахстане: просрочка более месяца закрывает доступ к займам

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане вводятся более строгие правила выдачи потребительских кредитов: теперь банки и микрофинансовые организации будут учитывать не только кредитную историю клиентов, но и их текущее финансовое поведение. Об этом заявила глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото - Caravan.kz

Поведенческий надзор за заёмщиками

По словам Абылкасымовой, банки и МФО должны учитывать поведение клиентов при оценке риска:

Не ограничиваться коэффициентом долговой нагрузки (КДН).

Оценивать, насколько клиент способен управлять своими обязательствами.

«Раньше мы ориентировались только на КДН 50% от дохода. Из-за этого заёмщики удлиняли сроки кредита, чтобы уложиться в норму», — отметила глава АРРФР в Мажилисе.

Новые ограничения для должников

Ключевые изменения в правилах:

Граждане с просрочкой более 30 дней по кредитам в банках или даже 1 день в МФО не смогут получать новые займы.

Беззалоговые кредиты сроком более 5 лет запрещены .

Займы на 3–5 лет теперь относятся к категории высокорисковых.

Для граждан с исправленной финансовой историей и стабильным доходом ограничения могут быть сняты.

«Мы можем рассматривать кейсы, когда человек исправил своё финансовое положение, чтобы не ограничивать доступ к кредитам и ипотеке», — уточнила Абылкасымова.

Период охлаждения для онлайн-займов

Ранее в Казахстане был введён механизм «периода охлаждения» для онлайн-кредитов, который позволяет заёмщикам обдумать решение:

Заём от 150 до 255 МРП (≈590 тыс.–1 млн тенге) — ждать не менее 8 часов .

Заём свыше 255 МРП или микрокредит свыше 75 МРП (≈295 тыс. тенге) — ждать не менее 24 часов.

Деньги переводятся только после согласия клиента по истечении «периода охлаждения». Если заёмщик отказывается, договор аннулируется, а средства не перечисляются.

Усиление контроля за финансовыми операциями

Помимо кредитных ограничений, Минфин Казахстана вводит новые меры контроля за переводами и движением средств граждан:

Информация о номерах счетов и остатках средств .

Данные о движении денег в течение года .

Информация о кредитах и погашениях с указанием процентов .

Данные о покупке имущества дороже 20 тыс. МРП (≈73 млн тенге в 2025 году).

Эти меры направлены на повышение прозрачности финансового рынка и снижение рисков мошенничества.