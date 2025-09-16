В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцов

Қазақ тіліне аудару

С 15 сентября 2025 года в стране начали действовать обновлённые правила оплаты содержания жилья. Теперь собственники квартир, офисов, кладовых и парковочных мест обязаны вносить три вида платежей. Нововведения закреплены в законе «О жилищных отношениях», подписанном летом этого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото - Caravan.kz

Какие платежи установлены

Жильцам и другим собственникам предстоит оплачивать:

Текущие взносы — покрывают уборку подъездов, освещение общих зон, работу лифтов, мелкий ремонт и коммунальные расходы, связанные с содержанием дома.

Накопительные взносы — формируют фонд капитального ремонта (крыша, фасад, коммуникации, лифты). Минимальная ставка установлена на уровне 0,005 МРП за каждый квадратный метр площади помещения.

Целевые взносы — дополнительные сборы, которые могут утвердить сами жильцы на общем собрании, например, на установку детской площадки или благоустройство двора.

Кто обязан платить

Оплата обязательна для всех собственников недвижимости в доме: квартир, кладовок, офисов и паркингов.

Размер рассчитывается пропорционально площади объекта.

Даже если кладовка пустует или парковка не используется, освобождения от взносов нет.

Счета для прозрачности

Для контроля за средствами у каждого дома должно быть два счета:

Текущий — для повседневных расходов (уборка, освещение, мелкий ремонт). Сберегательный — для накоплений на капитальный ремонт.

Деньги с накопительного счёта могут быть использованы только по решению общего собрания жильцов. Управляющая компания или председатель ОСИ обязаны оплачивать коммунальные услуги за общее имущество именно с текущего счёта.

Сроки и ответственность

Взносы необходимо оплачивать до 25-го числа месяца, следующего за отчётным .

При задержке начисляется пеня.

Если долг сохраняется более двух месяцев, председатель ОСИ или управляющая компания вправе обратиться к нотариусу или в суд.

Срок давности к таким долгам не применяется — задолженность не аннулируется со временем.

Как работает накопительный фонд

Счёт для накоплений должен быть открыт в банке в течение 15 дней.

Средства можно использовать только на капитальный ремонт, их нельзя заложить или потратить на другие цели.

Если ремонт или замена лифта финансируются за счёт бюджета, жильцы обязаны компенсировать расходы пропорционально площади своих помещений.

В случае замены лифта платить должны именно собственники подъезда, где проводились работы.

Зачем вводят новые правила

Главная цель закона — обеспечить прозрачность и дисциплину в управлении домами.

Ранее жильцы жаловались на исчезновение средств и постоянное откладывание капитального ремонта.

Теперь у каждого дома есть отдельный «кошелёк» для текущих расходов и «сейф» для накоплений, доступ к которому возможен только коллективным решением.

Ответы на частые вопросы