15.09.2025, 20:45

В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцов

Новости Казахстана 0 293

С 15 сентября 2025 года в стране начали действовать обновлённые правила оплаты содержания жилья. Теперь собственники квартир, офисов, кладовых и парковочных мест обязаны вносить три вида платежей. Нововведения закреплены в законе «О жилищных отношениях», подписанном летом этого года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Какие платежи установлены

Жильцам и другим собственникам предстоит оплачивать:

  • Текущие взносы — покрывают уборку подъездов, освещение общих зон, работу лифтов, мелкий ремонт и коммунальные расходы, связанные с содержанием дома.

  • Накопительные взносы — формируют фонд капитального ремонта (крыша, фасад, коммуникации, лифты). Минимальная ставка установлена на уровне 0,005 МРП за каждый квадратный метр площади помещения.

  • Целевые взносы — дополнительные сборы, которые могут утвердить сами жильцы на общем собрании, например, на установку детской площадки или благоустройство двора.

Кто обязан платить

Оплата обязательна для всех собственников недвижимости в доме: квартир, кладовок, офисов и паркингов.

  • Размер рассчитывается пропорционально площади объекта.

  • Даже если кладовка пустует или парковка не используется, освобождения от взносов нет.

Счета для прозрачности

Для контроля за средствами у каждого дома должно быть два счета:

  1. Текущий — для повседневных расходов (уборка, освещение, мелкий ремонт).

  2. Сберегательный — для накоплений на капитальный ремонт.

Деньги с накопительного счёта могут быть использованы только по решению общего собрания жильцов. Управляющая компания или председатель ОСИ обязаны оплачивать коммунальные услуги за общее имущество именно с текущего счёта.

Сроки и ответственность

  • Взносы необходимо оплачивать до 25-го числа месяца, следующего за отчётным.

  • При задержке начисляется пеня.

  • Если долг сохраняется более двух месяцев, председатель ОСИ или управляющая компания вправе обратиться к нотариусу или в суд.

  • Срок давности к таким долгам не применяется — задолженность не аннулируется со временем.

Как работает накопительный фонд

  • Счёт для накоплений должен быть открыт в банке в течение 15 дней.

  • Средства можно использовать только на капитальный ремонт, их нельзя заложить или потратить на другие цели.

  • Если ремонт или замена лифта финансируются за счёт бюджета, жильцы обязаны компенсировать расходы пропорционально площади своих помещений.

  • В случае замены лифта платить должны именно собственники подъезда, где проводились работы.

Зачем вводят новые правила

Главная цель закона — обеспечить прозрачность и дисциплину в управлении домами.

  • Ранее жильцы жаловались на исчезновение средств и постоянное откладывание капитального ремонта.

  • Теперь у каждого дома есть отдельный «кошелёк» для текущих расходов и «сейф» для накоплений, доступ к которому возможен только коллективным решением.

Ответы на частые вопросы

  • Сколько платить?
    Текущие платежи устанавливают маслихаты, накопительный взнос фиксирован — не менее 0,005 МРП за 1 кв. м. Целевые сборы возможны только при согласии жильцов.

  • Нужно ли платить за кладовку или паркинг?
    Да, вне зависимости от использования объекта.

  • На что идут накопительные деньги?
    Исключительно на капитальный ремонт.

  • Если ремонт профинансировал акимат?
    Жильцы обязаны вернуть расходы.

  • Что будет при неуплате?
    Сначала начисляется пеня, затем долг взыскивается через нотариуса или суд.

  • Можно ли вводить дополнительные платежи?
    Только по решению общего собрания собственников.

  • Кто оплачивает замену лифта?
    Расходы несут владельцы квартир того подъезда, где он установлен.

