16.09.2025, 06:32

Новый проект Минздрава: стоматология больше не за счет пенсионных накоплений

Новости Казахстана 0 419

Министерство здравоохранения Казахстана вынесло на общественное обсуждение проект приказа об изменении правил использования единовременных пенсионных выплат на лечение. Документ предусматривает исключение возможности оплачивать за счет пенсионных накоплений стоматологические услуги — в том числе протезирование и имплантацию зубов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: medium.com
Фото: medium.com

В ведомстве поясняют, что инициатива связана с многочисленными случаями нецелевого расходования средств из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Обсуждение проекта приказа продлится до 30 сентября.

Приостановка заявок через Отбасы банк

Ранее, с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года, Отбасы банк уже приостановил прием заявок на оплату стоматологических услуг. При этом все обращения, поданные до даты приостановки, обещано обработать в штатном порядке.

По данным банка, с 2021 года по 20 августа 2025 года через платформу enpf-otbasy.kz было проведено более 795 тысяч транзакций на сумму 757 млрд тенге. Только на стоматологические услуги было направлено 222,61 млрд тенге, причем значительная часть средств сосредоточилась в 20 крупнейших клиниках. Половина из них расположена в Атырау, остальные — в Алматы и Астане.

Выявленные схемы незаконного вывода средств

После анализа транзакций Агентство по финансовому мониторингу заявило о раскрытии крупной схемы незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

  • В Атырауской области действовали пять преступных групп.

  • Более 30 «стоматологических клиник» существовали только на бумаге: без врачей, оборудования и помещений.

  • За фиктивные медицинские справки взимали 10–20% от суммы перевода.

  • В схему были вовлечены 226 «дропперов» — подставных лиц.

Общий объем незаконного вывода средств превысил 200 млрд тенге. Деньги тратились на покупку элитных автомобилей (Mercedes G-class, BMW X7, Porsche Taycan и др.), недвижимости и ювелирных изделий.

Правоохранители провели 59 обысков, мера пресечения избирается в отношении 10 фигурантов дела. При этом вкладчики, которые воспользовались схемой и получили свои деньги, не подпадают под уголовное преследование.

Что дальше?

Если проект Минздрава будет одобрен, пенсионные накопления больше нельзя будет использовать на стоматологические процедуры. Таким образом власти намерены закрыть один из наиболее уязвимых для мошеннических схем каналов расходования пенсионных выплат.

