Новые правила для обменных пунктов в Казахстане: досье клиента станет обязательным

Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, направленный на ужесточение правил работы обменных пунктов. Основная цель документа — усиление внутреннего контроля и предотвращение случаев отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
Особое внимание уделено квалификации ответственных сотрудников обменников. Теперь для работы на таких должностях потребуется:
высшее образование;
как минимум двухлетний опыт в финансовой сфере;
безупречная деловая репутация;
прохождение специализированного обучения по линии финансового мониторинга.
Организации обязаны проводить оценку рисков при обслуживании клиентов из:
стран, находящихся под международными санкциями;
офшорных юрисдикций;
государств, включенных в списки ФАТФ.
Также предписано учитывать возможные угрозы, связанные с внедрением новых технологий и продуктов.
Важные изменения коснулись сделок с аффинированным золотом в слитках, выпускаемым Нацбанком. Все операции по его покупке и продаже через обменные пункты теперь подлежат обязательной фиксации.
При операциях свыше 500 тысяч тенге обменники обязаны проводить идентификацию клиента. Это правило распространяется и на ситуации, когда в течение дня совершается несколько сделок, связанных с покупкой или продажей валюты и золотых слитков. Дополнительно идентификация обязательна при подозрительных и пороговых операциях.
Для разных категорий клиентов вводятся два режима идентификации:
упрощенный — для операций с низким уровнем риска;
усиленный — для сделок с повышенной вероятностью нарушений.
Документом закрепляется обязательное ведение клиентского досье. Оно должно содержать данные о личности клиента, источниках его дохода, а также сведения о конечных бенефициарах.
Проект постановления вынесен на публичное обсуждение. Замечания и предложения могут быть поданы до 17 сентября текущего года.
