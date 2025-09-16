Новые правила для обменных пунктов в Казахстане: досье клиента станет обязательным

Қазақ тіліне аудару

Национальный банк Казахстана подготовил проект постановления, направленный на ужесточение правил работы обменных пунктов. Основная цель документа — усиление внутреннего контроля и предотвращение случаев отмывания доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Foto: Bloomberg

Новые требования к персоналу

Особое внимание уделено квалификации ответственных сотрудников обменников. Теперь для работы на таких должностях потребуется:

высшее образование;

как минимум двухлетний опыт в финансовой сфере;

безупречная деловая репутация;

прохождение специализированного обучения по линии финансового мониторинга.

Работа с клиентами из зон риска

Организации обязаны проводить оценку рисков при обслуживании клиентов из:

стран, находящихся под международными санкциями;

офшорных юрисдикций;

государств, включенных в списки ФАТФ.

Также предписано учитывать возможные угрозы, связанные с внедрением новых технологий и продуктов.

Операции с золотом под особым надзором

Важные изменения коснулись сделок с аффинированным золотом в слитках, выпускаемым Нацбанком. Все операции по его покупке и продаже через обменные пункты теперь подлежат обязательной фиксации.

Обязательная идентификация клиентов

При операциях свыше 500 тысяч тенге обменники обязаны проводить идентификацию клиента. Это правило распространяется и на ситуации, когда в течение дня совершается несколько сделок, связанных с покупкой или продажей валюты и золотых слитков. Дополнительно идентификация обязательна при подозрительных и пороговых операциях.

Два уровня проверки: упрощенный и усиленный

Для разных категорий клиентов вводятся два режима идентификации:

упрощенный — для операций с низким уровнем риска;

усиленный — для сделок с повышенной вероятностью нарушений.

Единый стандарт досье клиента

Документом закрепляется обязательное ведение клиентского досье. Оно должно содержать данные о личности клиента, источниках его дохода, а также сведения о конечных бенефициарах.

Период обсуждения

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение. Замечания и предложения могут быть поданы до 17 сентября текущего года.