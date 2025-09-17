18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.54
637.09
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
16.09.2025, 20:29

Казахстан введёт двойные цены на товары: как покупатели будут платить по-новому

Новости Казахстана 0 926

В Казахстане обсуждается идея введения двух ценников на товары и услуги: один — для оплаты наличными, другой — для покупки в рассрочку. Цель инициативы — показать покупателям реальную стоимость товаров и рассрочек, сделать процесс прозрачным и предупредить скрытую переплату, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото: mertech.ru
Фото: mertech.ru

Почему хотят двойные ценники

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова подчеркнула, что покупатели должны видеть, сколько они переплачивают при рассрочке, ведь это фактически кредит. Двойные ценники позволят информировать потребителей и защитить их права. Вопрос планируют окончательно решить до конца 2025 года.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что сейчас двойной прайс запрещён. Однако на практике магазины уже закладывают в стоимость товара 15–20% переплаты для рассрочек. Таким образом, те, кто платит сразу, субсидируют тех, кто берёт товары в кредит.

Растущий рынок потребкредитов

Потребительское кредитование в Казахстане продолжает активно развиваться: ежегодный рост достигает примерно 30%. Даже в начале 2025 года объём займов увеличивался, что говорит о высокой востребованности кредитов, особенно беззалоговых.

По данным на апрель 2025 года, сумма потребительских кредитов достигла 14,7 трлн тенге.

Мнение экспертов: кто платит за "бесплатную рассрочку"

Бизнесвумен Алия Сарсенбаева, работающая на отечественном маркетплейсе, отметила, что предложение двойных ценников в первую очередь коснётся физических магазинов.

«При покупке одежды, обуви или мебели через банковское приложение цена часто на 15% выше, потому что банк удерживает комиссию с продавцов», — пояснила она.

Магазины заранее включают эту комиссию в цену товара, чтобы не терять прибыль. Введение двух ценников сделает систему прозрачной: наличными — дешевле, через рассрочку — дороже.

По мнению Алии, для покупателей прямой выгоды от наличных нет, так как все расходы компенсируются магазином, а банк получает свою комиссию.

Рассрочка как кредит

Финансовый советник Arman R-Finance Арман Байганов подчеркнул, что рассрочка — это по сути потребительский кредит. Она отражается в кредитной истории, учитывается при расчёте долговой нагрузки и при просрочках влечёт начисление пеней.

Однако при дисциплинированных выплатах рассрочка может улучшить кредитный рейтинг:

  • своевременные выплаты положительно отражаются в истории;

  • международный опыт показывает, что для новых клиентов кредит может быть ограничен, либо скидок не будет;

  • данные о просрочках по товарным рассрочкам отсутствуют в открытом доступе.

Статистика и скрытые риски

Первое кредитное бюро подтвердило, что рассрочка ничем не отличается от обычного кредита. Она влияет на коэффициент долговой нагрузки, который по закону не должен превышать 50% официального дохода.

«Кредитный рейтинг существенно понижается только при просрочках. Высокая кредитная активность также может оказывать влияние», — пояснили в бюро.

Финансовый эксперт Андрей Чеботарёв добавил, что информация о 0%-рассрочках почти не публикуется, хотя они составляют от трети до половины всех потребкредитов.

Честная рассрочка: реальная стоимость

Рассрочка в Казахстане популярна, потому что позволяет распределить платежи во времени. Однако на деле «нулевые» рассрочки включают скрытую переплату банку через цену товара.

«Если товар стоит дешевле за наличные, то рассрочка перестанет быть беспроцентной. Сейчас же бонусы и кешбэки лишь маскируют реальные расходы», — пояснил эксперт.

Таким образом, покупатель фактически финансирует и магазин, и банк одновременно. Введение двойных ценников покажет реальную стоимость рассрочки и позволит принимать более осознанные решения.

Возможные последствия для рынка

По прогнозу экспертов:

  • банки могут потерять часть прибыли;

  • магазины снизят маржу из-за уменьшения спроса;

  • потребители станут более взвешенно подходить к покупкам;

  • доля новых кредитов может сократиться, но долговая нагрузка останется высокой.

Тем не менее, для покупателей введение двойных ценников станет шагом к прозрачности и честной стоимости рассрочек.

8
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Время покажет.
17.09.2025, 03:27
kolu411
kolu411
давно пора
16.09.2025, 18:59
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?