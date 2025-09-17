Казахстан введёт двойные цены на товары: как покупатели будут платить по-новому

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане обсуждается идея введения двух ценников на товары и услуги: один — для оплаты наличными, другой — для покупки в рассрочку. Цель инициативы — показать покупателям реальную стоимость товаров и рассрочек, сделать процесс прозрачным и предупредить скрытую переплату, сообщает Lada.kz со ссылкой на informburo.kz.

Фото: mertech.ru

Почему хотят двойные ценники

Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Мадина Абылкасымова подчеркнула, что покупатели должны видеть, сколько они переплачивают при рассрочке, ведь это фактически кредит. Двойные ценники позволят информировать потребителей и защитить их права. Вопрос планируют окончательно решить до конца 2025 года.

Ранее министр национальной экономики Серик Жумангарин отметил, что сейчас двойной прайс запрещён. Однако на практике магазины уже закладывают в стоимость товара 15–20% переплаты для рассрочек. Таким образом, те, кто платит сразу, субсидируют тех, кто берёт товары в кредит.

Растущий рынок потребкредитов

Потребительское кредитование в Казахстане продолжает активно развиваться: ежегодный рост достигает примерно 30%. Даже в начале 2025 года объём займов увеличивался, что говорит о высокой востребованности кредитов, особенно беззалоговых.

По данным на апрель 2025 года, сумма потребительских кредитов достигла 14,7 трлн тенге.

Мнение экспертов: кто платит за "бесплатную рассрочку"

Бизнесвумен Алия Сарсенбаева, работающая на отечественном маркетплейсе, отметила, что предложение двойных ценников в первую очередь коснётся физических магазинов.

«При покупке одежды, обуви или мебели через банковское приложение цена часто на 15% выше, потому что банк удерживает комиссию с продавцов», — пояснила она.

Магазины заранее включают эту комиссию в цену товара, чтобы не терять прибыль. Введение двух ценников сделает систему прозрачной: наличными — дешевле, через рассрочку — дороже.

По мнению Алии, для покупателей прямой выгоды от наличных нет, так как все расходы компенсируются магазином, а банк получает свою комиссию.

Рассрочка как кредит

Финансовый советник Arman R-Finance Арман Байганов подчеркнул, что рассрочка — это по сути потребительский кредит. Она отражается в кредитной истории, учитывается при расчёте долговой нагрузки и при просрочках влечёт начисление пеней.

Однако при дисциплинированных выплатах рассрочка может улучшить кредитный рейтинг:

своевременные выплаты положительно отражаются в истории;

международный опыт показывает, что для новых клиентов кредит может быть ограничен, либо скидок не будет;

данные о просрочках по товарным рассрочкам отсутствуют в открытом доступе.

Статистика и скрытые риски

Первое кредитное бюро подтвердило, что рассрочка ничем не отличается от обычного кредита. Она влияет на коэффициент долговой нагрузки, который по закону не должен превышать 50% официального дохода.

«Кредитный рейтинг существенно понижается только при просрочках. Высокая кредитная активность также может оказывать влияние», — пояснили в бюро.

Финансовый эксперт Андрей Чеботарёв добавил, что информация о 0%-рассрочках почти не публикуется, хотя они составляют от трети до половины всех потребкредитов.

Честная рассрочка: реальная стоимость

Рассрочка в Казахстане популярна, потому что позволяет распределить платежи во времени. Однако на деле «нулевые» рассрочки включают скрытую переплату банку через цену товара.

«Если товар стоит дешевле за наличные, то рассрочка перестанет быть беспроцентной. Сейчас же бонусы и кешбэки лишь маскируют реальные расходы», — пояснил эксперт.

Таким образом, покупатель фактически финансирует и магазин, и банк одновременно. Введение двойных ценников покажет реальную стоимость рассрочки и позволит принимать более осознанные решения.

Возможные последствия для рынка

По прогнозу экспертов:

банки могут потерять часть прибыли;

магазины снизят маржу из-за уменьшения спроса;

потребители станут более взвешенно подходить к покупкам;

доля новых кредитов может сократиться, но долговая нагрузка останется высокой.

Тем не менее, для покупателей введение двойных ценников станет шагом к прозрачности и честной стоимости рассрочек.