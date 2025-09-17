Пенсионерам в Казахстане придется доказывать отсутствие второго гражданства

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане разгорается дискуссия вокруг новых правил назначения пенсий. Эксперты опасаются, что добросовестным гражданам, решившим провести старость за рубежом рядом с детьми, придется доказывать свое право на выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz

Подозрения в двойном гражданстве

Согласно данным телеканала 31 канал, пенсионеров могут обязать подтверждать, что у них нет второго гражданства. Министерство труда объясняет инициативу борьбой со случаями получения пенсий сразу в двух странах.

Однако специалисты предупреждают: под удар попадут и те, кто всю жизнь работал в Казахстане, но уехал к детям за границу. Доказывать свою «невиновность» в этом случае будет крайне сложно.

Презумпция виновности или защита бюджета?

Юрист Сергей Уткин считает несправедливым изначально воспринимать всех пенсионеров как нарушителей:

«Почему теперь нужно всех считать нарушителями изначально? Государство имеет все ресурсы, чтобы официально запросить данные у других стран, а не перекладывать обязанность доказывать отсутствие второго гражданства на пенсионеров», — подчеркнул он.

Нагрузка на госбюджет и «поколение бэби-бумеров»

Финансовые аналитики отмечают, что проблема усугубляется выходом на пенсию большого числа граждан, рожденных в 50-е годы. Эти люди рассчитывают в основном на солидарные и базовые выплаты, которые формируются за счет бюджета, а не из накопительной системы.

«Скорее всего, речь идет именно о базовой и солидарной частях пенсии. Поскольку это прямые расходы бюджета, государство пытается закрыть образовавшийся дефицит», — пояснил экономист Арман Бейсембаев.

Позиция Минтруда

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова подтвердила, что правила могут быть пересмотрены. Она отметила, что выявлены случаи, когда пенсионеры, проживая за пределами Казахстана и имея второе гражданство, получали выплаты одновременно в нескольких странах — в России, Узбекистане и РК.

По ее словам, временные выезды за границу не будут учитываться, но для получения пенсии пенсионеры должны будут иметь регистрацию по месту жительства в Казахстане.

Возможные дополнительные меры

Кроме того, обсуждается прекращение назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. По мнению властей, это поможет снизить нагрузку на бюджет.

Напомним, что в Казахстане также действует норма о приостановке пенсионных выплат, если счет пенсионера остается неактивным несколько месяцев.

Законодательное требование

По действующему законодательству каждый гражданин Казахстана обязан иметь постоянную регистрацию. Отсутствие прописки расценивается как административное правонарушение.