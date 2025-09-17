18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.01
640.34
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.09.2025, 06:46

Пенсионерам в Казахстане придется доказывать отсутствие второго гражданства

Новости Казахстана 0 16 120

В Казахстане разгорается дискуссия вокруг новых правил назначения пенсий. Эксперты опасаются, что добросовестным гражданам, решившим провести старость за рубежом рядом с детьми, придется доказывать свое право на выплаты, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Подозрения в двойном гражданстве

Согласно данным телеканала 31 канал, пенсионеров могут обязать подтверждать, что у них нет второго гражданства. Министерство труда объясняет инициативу борьбой со случаями получения пенсий сразу в двух странах.

Однако специалисты предупреждают: под удар попадут и те, кто всю жизнь работал в Казахстане, но уехал к детям за границу. Доказывать свою «невиновность» в этом случае будет крайне сложно.

Презумпция виновности или защита бюджета?

Юрист Сергей Уткин считает несправедливым изначально воспринимать всех пенсионеров как нарушителей:

«Почему теперь нужно всех считать нарушителями изначально? Государство имеет все ресурсы, чтобы официально запросить данные у других стран, а не перекладывать обязанность доказывать отсутствие второго гражданства на пенсионеров», — подчеркнул он.

Нагрузка на госбюджет и «поколение бэби-бумеров»

Финансовые аналитики отмечают, что проблема усугубляется выходом на пенсию большого числа граждан, рожденных в 50-е годы. Эти люди рассчитывают в основном на солидарные и базовые выплаты, которые формируются за счет бюджета, а не из накопительной системы.

«Скорее всего, речь идет именно о базовой и солидарной частях пенсии. Поскольку это прямые расходы бюджета, государство пытается закрыть образовавшийся дефицит», — пояснил экономист Арман Бейсембаев.

Позиция Минтруда

Министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова подтвердила, что правила могут быть пересмотрены. Она отметила, что выявлены случаи, когда пенсионеры, проживая за пределами Казахстана и имея второе гражданство, получали выплаты одновременно в нескольких странах — в России, Узбекистане и РК.

По ее словам, временные выезды за границу не будут учитываться, но для получения пенсии пенсионеры должны будут иметь регистрацию по месту жительства в Казахстане.

Возможные дополнительные меры

Кроме того, обсуждается прекращение назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. По мнению властей, это поможет снизить нагрузку на бюджет.

Напомним, что в Казахстане также действует норма о приостановке пенсионных выплат, если счет пенсионера остается неактивным несколько месяцев.

Законодательное требование

По действующему законодательству каждый гражданин Казахстана обязан иметь постоянную регистрацию. Отсутствие прописки расценивается как административное правонарушение.

21
52
5
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?