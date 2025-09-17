18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.09.2025, 15:07

Квадратный метр в Казахстане становится золотым: сколько будут стоить квартиры в 2026 году

Новости Казахстана 0 766

Бюро национальной статистики обнародовало свежие данные о рынке жилья, согласно которым в августе 2025 года цены на недвижимость в Казахстане резко выросли. Эксперт по недвижимости Лев Тетин в беседе с Tengrinews.kz объяснил причины подорожания и поделился прогнозами на ближайшие годы, сообщает Lada.kz. 

 

Фото: tv7.kz
Фото: tv7.kz

Факторы роста: законы, курс доллара и безналичные расчёты

По словам специалиста, в 2025 году на рынок одновременно воздействуют несколько факторов:

  • Ужесточение законодательства в сфере долевого строительства ограничило возможности многих застройщиков. Сейчас около 68% жилых комплексов не имеют нужных документов для привлечения средств дольщиков, что сокращает предложение.

  • Переход к безналичным расчётам по договорам долевого участия снижает риски обмана, но одновременно толкает цены вверх.

  • Колебания курса доллара напрямую влияют на себестоимость строительства, ведь половина материалов импортируется. Рост валюты автоматически повышает стоимость квадратного метра.

Спрос оживился: покупатели готовы платить больше

После снижения активности в 2022–2023 годах интерес к жилью снова растёт.

  • За первые шесть месяцев 2025 года совершено более 190 тысяч сделок. Это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, и на 20% выше, чем в 2023-м.

  • В 2024 году спрос вырос на 14%, а в текущем году ожидается прирост на 15–18%.

  • Люди снова готовы покупать дорогие квартиры с помощью ипотеки, перепродажи или инвестиций в новостройки.

Эксперт отметил, что нестабильная геополитическая обстановка подталкивает граждан к сохранению сбережений именно в недвижимости.

Первичный рынок задаёт тон, вторичный следует за ним

По словам Тетина, новостройки остаются главным «локомотивом» рынка. Если цены на первичное жильё растут, то вторичный рынок повторяет их динамику.

«Чуда не будет»: цены продолжат расти

Отвечая на вопрос о возможной стабилизации цен, эксперт заявил, что ожидать этого не стоит.

  • Льготные ипотечные программы ограничены, а у «Отбасы банка» закончился лимит средств.

  • Даже крупнейшие кредиторы, покрывающие до 70% ипотечного рынка, сталкиваются с проблемами ликвидности.

Прогноз на ближайшее время однозначен: в 2026 году прирост цен составит не менее 15%.

Аренда в Астане: рекордный скачок на 30%

Отдельно эксперт отметил ситуацию с арендой жилья.

  • В Астане за первое полугодие аренда подорожала на 30%.

  • Однокомнатная квартира, которая ранее обходилась в 150 тысяч тенге, сейчас стоит уже 200–220 тысяч тенге.

Причины скачка — традиционный рост спроса со стороны студентов и внутренняя миграция. По оценкам Тетина, только за счёт переезда жителей из других регионов население столицы увеличивается на 50 тысяч человек в год, что дополнительно нагружает рынок.

