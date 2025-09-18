Должникам закрыли выход: в Казахстане запускают систему тотального контроля

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане внедрены расширенные возможности системы «Цифровой контроль» для выявления граждан, уклоняющихся от уплаты долгов. Об этом 18 сентября 2025 года сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com

Новый этап цифрового надзора

Инициатива реализована совместными усилиями Минюста, Республиканской палаты частных судебных исполнителей и Генеральной прокуратуры.

Где теперь ищут должников

Система «Цифровой контроль» позволяет находить неплательщиков не только в общественных местах, но и в стратегически значимых локациях:

аэропорты и вокзалы;

станции метро и объекты железнодорожного транспорта;

социально значимые здания;

центры обслуживания населения (ЦОНы).

Таким образом, попытка получить госуслугу, купить билет или даже пройти через турникет метро может привести к мгновенной идентификации должника.

Автоматическая идентификация через базы данных

Как уточнили в Минюсте, поиск осуществляется благодаря технологиям автоматического распознавания личности. Система сопоставляет данные граждан с базами судебных решений и долговых обязательств.

При покупке авиа- и железнодорожных билетов информация автоматически сверяется, что исключает возможность свободного передвижения для тех, кто находится в розыске.

Масштабы проблемы

По данным на январь 2024 года в розыске находились 4560 должников.

Удалось установить место жительства 2118 человек — это почти 40% от общего числа.

Остальные продолжают уклоняться, однако новые технологии должны значительно сократить их возможности скрываться.

Новый уровень контроля – автомобили должников

Следующим этапом станет выявление и блокировка автомобилей, на которые наложены ограничения. Для этого задействуются:

городские камеры видеонаблюдения;

системы искусственного интеллекта.

Обнаруженные машины будут останавливать сотрудники полиции и отправлять на штрафные стоянки. Это позволит обеспечить полное исполнение судебных решений и дисциплинировать неплательщиков.

Итог

Программа «Цифровой контроль» постепенно превращается в универсальный инструмент для отслеживания должников в любой сфере их деятельности – от покупки билета до передвижения на автомобиле. По сути, теперь гражданам, имеющим долги перед государством или частными лицами, будет крайне сложно оставаться незамеченными.