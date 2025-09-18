18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 13:02

Должникам закрыли выход: в Казахстане запускают систему тотального контроля

Новости Казахстана 0 9 647

В Казахстане внедрены расширенные возможности системы «Цифровой контроль» для выявления граждан, уклоняющихся от уплаты долгов. Об этом 18 сентября 2025 года сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Новый этап цифрового надзора

Инициатива реализована совместными усилиями Минюста, Республиканской палаты частных судебных исполнителей и Генеральной прокуратуры.

Где теперь ищут должников

Система «Цифровой контроль» позволяет находить неплательщиков не только в общественных местах, но и в стратегически значимых локациях:

  • аэропорты и вокзалы;

  • станции метро и объекты железнодорожного транспорта;

  • социально значимые здания;

  • центры обслуживания населения (ЦОНы).

Таким образом, попытка получить госуслугу, купить билет или даже пройти через турникет метро может привести к мгновенной идентификации должника.

Автоматическая идентификация через базы данных

Как уточнили в Минюсте, поиск осуществляется благодаря технологиям автоматического распознавания личности. Система сопоставляет данные граждан с базами судебных решений и долговых обязательств.

При покупке авиа- и железнодорожных билетов информация автоматически сверяется, что исключает возможность свободного передвижения для тех, кто находится в розыске.

Масштабы проблемы

По данным на январь 2024 года в розыске находились 4560 должников.

  • Удалось установить место жительства 2118 человек — это почти 40% от общего числа.
    Остальные продолжают уклоняться, однако новые технологии должны значительно сократить их возможности скрываться.

Новый уровень контроля – автомобили должников

Следующим этапом станет выявление и блокировка автомобилей, на которые наложены ограничения. Для этого задействуются:

  • городские камеры видеонаблюдения;

  • системы искусственного интеллекта.

Обнаруженные машины будут останавливать сотрудники полиции и отправлять на штрафные стоянки. Это позволит обеспечить полное исполнение судебных решений и дисциплинировать неплательщиков.

Итог

Программа «Цифровой контроль» постепенно превращается в универсальный инструмент для отслеживания должников в любой сфере их деятельности – от покупки билета до передвижения на автомобиле. По сути, теперь гражданам, имеющим долги перед государством или частными лицами, будет крайне сложно оставаться незамеченными.

29
88
12
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?