Голубые глаза и европейская внешность у казахов - научный вердикт, который всех удивит

Споры о внешности казахов прошлых столетий периодически возникают в обществе. Одним из самых обсуждаемых мифов является версия о том, что древние казахи имели голубые глаза, европеоидные черты лица и светлые волосы. Ученый из Национальной лаборатории «Астана» Назарбаев Университета дал подробный научный комментарий по этому вопросу, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz».
Лаборатория, где работает генетик Улыкбек Каиров, занимается изучением происхождения казахов и их генетических особенностей. Особое внимание ученые уделили генам, отвечающим за цвет глаз.
Анализ пяти ключевых генетических вариантов, связанных с голубыми глазами, показал, что:
У казахов вероятность иметь голубые глаза составляет 0,16,
У европейцев — 0,74,
У восточных азиатов — почти ноль, 0,0005.
Это означает, что голубые глаза у казахов встречаются, но относительно редко.
Каиров отмечает, что казахи исторически сочетали в себе признаки как западных, так и восточных популяций.
Карие глаза остаются доминирующими, потому что соответствующие ДНК-варианты более часты.
Утверждение, что «казахи были голубоглазыми европейцами», слишком обобщенное. Результаты генетики показывают смешанное происхождение казахов и разнообразие фенотипов.
«Казахи — это такой, знаете, микс», — подчеркивает ученый.
Голубые глаза у казахов встречаются, но редко. Геном казахов уникален тем, что сочетает в себе как европейские, так и азиатские компоненты. Современные казахи — результат многовекового смешения, а не «европеоидная» нация в классическом понимании.
