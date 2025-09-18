18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
541.34
640.73
6.53
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
18.09.2025, 17:14

Голубые глаза и европейская внешность у казахов - научный вердикт, который всех удивит

Новости Казахстана 0 1 586

Споры о внешности казахов прошлых столетий периодически возникают в обществе. Одним из самых обсуждаемых мифов является версия о том, что древние казахи имели голубые глаза, европеоидные черты лица и светлые волосы. Ученый из Национальной лаборатории «Астана» Назарбаев Университета дал подробный научный комментарий по этому вопросу, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz»

Фото: shedevrum.ai
Фото: shedevrum.ai

Генетика глаз: что говорит наука

Лаборатория, где работает генетик Улыкбек Каиров, занимается изучением происхождения казахов и их генетических особенностей. Особое внимание ученые уделили генам, отвечающим за цвет глаз.

  • Анализ пяти ключевых генетических вариантов, связанных с голубыми глазами, показал, что:

    • У казахов вероятность иметь голубые глаза составляет 0,16,

    • У европейцев — 0,74,

    • У восточных азиатов — почти ноль, 0,0005.

Это означает, что голубые глаза у казахов встречаются, но относительно редко.

Европейские и азиатские черты в одной нации

Каиров отмечает, что казахи исторически сочетали в себе признаки как западных, так и восточных популяций.

  • Карие глаза остаются доминирующими, потому что соответствующие ДНК-варианты более часты.

  • Утверждение, что «казахи были голубоглазыми европейцами», слишком обобщенное. Результаты генетики показывают смешанное происхождение казахов и разнообразие фенотипов.

«Казахи — это такой, знаете, микс», — подчеркивает ученый.

Итог

Голубые глаза у казахов встречаются, но редко. Геном казахов уникален тем, что сочетает в себе как европейские, так и азиатские компоненты. Современные казахи — результат многовекового смешения, а не «европеоидная» нация в классическом понимании.

17
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
С 31 августа Казахстан вводит новые правила покупки квартирНовости Казахстана
20.08.2025, 15:45 0
Трёхъязычие не спасёт: 80% казахстанцев считают, что без знания казахского языка карьеру не построитьНовости Казахстана
21.08.2025, 19:30 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?