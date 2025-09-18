Голубые глаза и европейская внешность у казахов - научный вердикт, который всех удивит

Қазақ тіліне аудару

Споры о внешности казахов прошлых столетий периодически возникают в обществе. Одним из самых обсуждаемых мифов является версия о том, что древние казахи имели голубые глаза, европеоидные черты лица и светлые волосы. Ученый из Национальной лаборатории «Астана» Назарбаев Университета дал подробный научный комментарий по этому вопросу, сообщает Lada.kz со ссылкой на «NewTimes.kz» .

Фото: shedevrum.ai

Генетика глаз: что говорит наука

Лаборатория, где работает генетик Улыкбек Каиров, занимается изучением происхождения казахов и их генетических особенностей. Особое внимание ученые уделили генам, отвечающим за цвет глаз.

Анализ пяти ключевых генетических вариантов, связанных с голубыми глазами, показал, что: У казахов вероятность иметь голубые глаза составляет 0,16 , У европейцев — 0,74 , У восточных азиатов — почти ноль, 0,0005 .



Это означает, что голубые глаза у казахов встречаются, но относительно редко.

Европейские и азиатские черты в одной нации

Каиров отмечает, что казахи исторически сочетали в себе признаки как западных, так и восточных популяций.

Карие глаза остаются доминирующими, потому что соответствующие ДНК-варианты более часты.

Утверждение, что «казахи были голубоглазыми европейцами», слишком обобщенное. Результаты генетики показывают смешанное происхождение казахов и разнообразие фенотипов.

«Казахи — это такой, знаете, микс», — подчеркивает ученый.

Итог

Голубые глаза у казахов встречаются, но редко. Геном казахов уникален тем, что сочетает в себе как европейские, так и азиатские компоненты. Современные казахи — результат многовекового смешения, а не «европеоидная» нация в классическом понимании.