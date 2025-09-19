Ипотека «Наурыз»: важные изменения для покупателей жилья

Қазақ тіліне аудару

Программы ипотечного кредитования «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» продолжают адаптироваться под потребности участников. Важные изменения касаются сроков одобрения и выбора жилья, что делает процесс получения займа более гибким для граждан, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: gov.kz

Продление сроков одобрения ипотечных займов

Для участников программ, которые уже подтвердили свою платёжеспособность, но ещё не выбрали жильё, введено продление срока одобрения займа.

Отбасы банк сообщил, что теперь решение по ипотеке будет действительно до 15 декабря 2025 года включительно.

Ключевой момент: все одобренные заявки сохраняют свою актуальность, даже если жильё не выбрано в прежний срок.

Таким образом, у граждан появляется дополнительное время — ещё три месяца — чтобы тщательно выбрать подходящую недвижимость без риска потерять одобрение кредита.

История подачи заявок и ограничения по времени

Заявки на участие в программе «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» принимались в марте 2025 года. Изначально срок одобрения для участников был ограничен шестью месяцами, что означало, что граждане должны были успеть определиться с жильём до сентября 2025 года.

С продлением сроков до 15 декабря 2025 года, участники получают значительное облегчение и могут обдуманно подходить к выбору недвижимости, не спеша и не испытывая давления.

Временная приостановка и возобновление программы

Напомним, что в июне 2025 года оформление займов по обеим программам было временно приостановлено. Причина — недостаток финансирования для выдачи новых кредитов.

С 13 августа 2025 года программы вновь заработали в полном объёме, и участники снова получили возможность подавать заявки и оформлять ипотеку.

Финансовая поддержка банка

Для обеспечения выдачи займов Отбасы банк предпринял ключевой шаг: продал облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) на сумму 102,7 млрд тенге.

Эти меры позволили банку восстановить финансирование программы, что обеспечивает бесперебойную работу ипотечного кредитования и доступность жилья для граждан.

Итог

Продление сроков одобрения и финансовая стабилизация делают ипотеку «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер» более доступной и удобной для участников. Теперь граждане могут:

Подтвердить свою платёжеспособность

Выбрать подходящее жильё без спешки

Рассчитывать на стабильное финансирование до конца 2025 года

Для всех, кто планирует воспользоваться ипотекой, это удобная возможность подготовиться к покупке недвижимости без риска потерять одобрение кредита.