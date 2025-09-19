18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.09.2025, 13:52

Минфин вводит новый метод контроля: в Казахстане расходы граждан будут сверять с доходами

Министерство финансов представило инициативу по усилению налогового контроля, которая может значительно изменить подход к отслеживанию финансов граждан. Речь идет о так называемом «контроле косвенным методом», позволяющем сопоставлять реальные расходы казахстанцев с официально задекларированными доходами, сообщает Lada.kz со ссылкой на digitalbusiness.kz.

фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy
фото: Getty Images / Roman Chekhovskoy

Как будет работать новый механизм

Если данные в налоговой декларации гражданина не совпадают с его образом жизни и уровнем расходов, налоговые органы получат право инициировать проверку.

  • Например, человек официально указывает доход в размере 500 тысяч тенге в месяц. Но в конце года он приобретает недвижимость, цена которой значительно превышает его годовой заработок.

  • В этом случае налоговики смогут применить косвенный метод контроля, чтобы выяснить источник средств.

Какие данные будут проверяться

Проверка не ограничится налоговой декларацией. Сведения будут сопоставляться и с другими источниками:

  • банковскими выписками и отчетами;

  • регистрационными данными по недвижимости и транспорту;

  • информацией от третьих лиц и организаций.

Таким образом, налоговая получит более широкие полномочия для анализа соответствия доходов и расходов.

Цели нововведения

По замыслу инициаторов проекта, внедрение косвенного контроля позволит:

  • повысить эффективность налогового администрирования;

  • выявлять случаи занижения доходов;

  • предотвращать сокрытие крупных расходов;

  • усилить прозрачность финансовых потоков внутри страны.

Что это значит для граждан

Если изменения будут утверждены, казахстанцам придется внимательнее относиться к своим официальным доходам и расходам. Крупные приобретения, не подтвержденные доходами, могут вызвать вопросы у налоговой службы и привести к дополнительным проверкам.

