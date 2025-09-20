В минсельхозе рассказали, из чего формируются цены на говядину в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

В последнее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на говядину, что вызывает обеспокоенность среди казахстанцев. В связи с этим в министерстве сельского хозяйства РК разъяснили текущую ситуацию по структуре ценообразования и себестоимости производства мяса крупного рогатого скота, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

Как заявили в ведомстве, средняя себестоимость 1 килограмма мяса составляет порядка 2 800-3100 тенге. С учётом оптовой маржи в 15% формируется цена 3 400-3 500 тенге за 1 килограмм.

Для сравнения, розничные цены на говядину в странах региона значительно выше: в Узбекистане и Таджикистане – до 6 500 тенге за килограмм, в РФ – до 8 500 тенге, в Китае – до 8 000 тенге, в Туркменистане – до 9 000 тенге, в Турции – до 13 000 тенге за килограмм, - сообщили в министерстве.

Подчеркивается, что из одной туши КРС выход мяса составляет 50-60% от живого веса. При этом лишь 15-20% приходится на премиальные отрубы (вырезка, рибай, кострец), которые имеют более высокую стоимость. Средний сегмент составляет около 40-45%, нижний – порядка 25%. Кости, жир и обрезь, не пригодные для реализации как мясо, составляют 15-20%.

Таким образом, цена на говядину в рознице формируется с учётом не только себестоимости, но и категории отруба, его пищевой ценности, упитанности туши и способа переработки. Постные части мяса стоят дешевле, тогда как отрубы с высокой мраморностью и нежной структурой относятся к премиум-сегменту и имеют более высокую цену. Министерство продолжает реализацию системных мер по сдерживанию необоснованного роста цен. В их числе — расширение программы льготного кредитования откормочных площадок и хозяйств, поддержка строительства и модернизации мясоперерабатывающих предприятий, работа по стабилизации цен через форвардные закупки и интервенции. Также будет усилен контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на всех этапах цепочки сбыта продукции, - сообщили в минсельхозе.

В ведомстве заверили, что ведут постоянный мониторинг ситуации и взаимодействуют с акиматами и заинтересованными структурами для обеспечения продовольственной безопасности и доступности мясной продукции для населения.