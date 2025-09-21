Таксиста в Алматы подозревают в похищении и изнасиловании 18-летней девушки

Қазақ тіліне аудару

В Алматы возбудили уголовное дело против таксиста, которого подозревают в похищении и насилии над 18-летней девушкой, передает Lada.kz со ссылкой на фонд «НеМолчи.kz» .

Фото: Pixabay

Что известно о происшествии

По данным фонда «НеМолчи.kz», вечером 12 сентября в Алматы пропала девушка 2007 года рождения. В 23:00 часов от неё поступил сигнал о помощи. Позднее выяснилось, что её увёз малознакомый молодой человек, работавший таксистом. В организации уточнили, что ранее он пытался ухаживать за ней, а затем совершил насильственные действия.

И, как всегда, наша доблестная полиция начинает играть в игры, смысл которых понятен только им. Девочку допрашивают в течении пяти часов, гоняют из одного РОВД в другое, а потом и в третье. После звонка прокурора вроде бы пытаются регистрировать в Медеуском, но категорически отказываются направить на экспертизу. В итоге они только сейчас заходят на экспертизу. Девочка не мылась, всю ночь по полицейским участкам, терпела все это. Государственный адвокат, который ночью приехал, в итоге отказался и ушел, не дождавшись экспертизы!, - сообщили в фонде.

Позиция полиции

Официальный комментарий по факту произошедшего департамент полиции Алматы предоставил изданию Tengrinews.kz. Там сообщили, что уголовное дело было возбуждено «незамедлительно» сотрудниками полиции Медеуского района.

Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются в рамках действующего законодательства. Полиция Алматы обеспечивает объективное и всестороннее расследование, - сообщили в ведомстве.

Что дальше

В фонде «НеМолчи.kz» требуют вмешаться в дело Генеральную прокуратуру РК. Организация ищет адвоката для потерпевшей.