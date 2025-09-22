В Казахстане прекращают принимать старые 5000-ные купюры

Қазақ тіліне аудару

С 25 сентября 2025 года казахстанцы не смогут использовать для расчетов банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года. До этой даты они находятся в параллельном обращении вместе с новыми купюрами, и торговые точки обязаны принимать их без ограничений. После 24 сентября расплачиваться ими будет уже невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: depositphotos.com

Где и как обменять старые деньги

Даже после изъятия из оборота купюры не потеряют своей стоимости. Национальный банк предусмотрел несколько вариантов обмена:

Коммерческие банки и «Казпочта» — принимают старые банкноты без комиссии в течение трех лет.

Филиалы Нацбанка — обмен возможен бессрочно, даже спустя десятилетия после вывода купюр из оборота.

Таким образом, владельцы старых 5000-ных не рискуют потерять деньги, но должны помнить о сроках обмена в банках и отделениях почты.

Причины вывода купюр из оборота

Национальный банк пояснил, что срок параллельного обращения старых и новых банкнот уже продлевался ранее. Однако окончательное решение принято: 24 сентября 2025 года станет последним днем, когда ими можно будет расплачиваться. Нового продления не предусмотрено.

Важные моменты для граждан

Чтобы избежать недоразумений, специалисты рекомендуют запомнить несколько правил: