В Казахстане прекращают принимать старые 5000-ные купюры

С 25 сентября 2025 года казахстанцы не смогут использовать для расчетов банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года. До этой даты они находятся в параллельном обращении вместе с новыми купюрами, и торговые точки обязаны принимать их без ограничений. После 24 сентября расплачиваться ими будет уже невозможно, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.
Даже после изъятия из оборота купюры не потеряют своей стоимости. Национальный банк предусмотрел несколько вариантов обмена:
Коммерческие банки и «Казпочта» — принимают старые банкноты без комиссии в течение трех лет.
Филиалы Нацбанка — обмен возможен бессрочно, даже спустя десятилетия после вывода купюр из оборота.
Таким образом, владельцы старых 5000-ных не рискуют потерять деньги, но должны помнить о сроках обмена в банках и отделениях почты.
Национальный банк пояснил, что срок параллельного обращения старых и новых банкнот уже продлевался ранее. Однако окончательное решение принято: 24 сентября 2025 года станет последним днем, когда ими можно будет расплачиваться. Нового продления не предусмотрено.
Чтобы избежать недоразумений, специалисты рекомендуют запомнить несколько правил:
Старые купюры сохраняют свою номинальную стоимость.
Обмен производится без комиссии и дополнительных условий.
Сдать банкноты можно в любое отделение банка или почтового отделения, а также напрямую в филиалы Нацбанка.
Комментарии0 комментарий(ев)