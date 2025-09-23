Почему жители Казахстана возвращаются к наличным деньгам

Қазақ тіліне аудару

В августе 2025 года наблюдается тенденция к росту популярности наличных среди казахстанцев. Согласно опросу FusionLab для Национального банка, доля жителей, хранящих средства на депозитах, снизилась с 65,8% до 63,5%. Одновременно количество людей, предпочитающих наличные, увеличилось с 30,8% до 37,2%, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: istockphoto.com

Снижение доверия к банковским депозитам

При этом большинство респондентов (67,2%) признались, что у них вообще нет сбережений. Те, кто откладывает средства, делают это преимущественно в тенге (92,5%), реже — в долларах (29,2%) или рублях (8,1%). Небольшая часть инвестирует в недвижимость (19%) и ценные бумаги (6,4%).

Исследование также выявило, что основной уровень дохода домохозяйств составляет от 150 до 300 тысяч тенге в месяц (31,9%). Почти каждый пятый зарабатывает от 300 до 500 тысяч, а около 10% семей — свыше 500 тысяч тенге.

Причины ухода в наличность

Финансист Расул Рысмамбетов отмечает, что рост наличности не является признаком паники, а объясняется бытовой логикой:

У семей с ограниченной «денежной подушкой» и коротким горизонтом планирования чаще возникает желание хранить средства в наличной форме.

Рост цен и обсуждения проверок и деклараций усиливают чувство необходимости держать деньги под рукой.

В такой ситуации наличные («под матрасом») временно становятся более привлекательными, чем мобильный банк. Эксперт подчеркивает: при снижении инфляции и появлении реальной доходности по краткосрочным вкладам деньги постепенно вернутся в банковскую систему.

Риски для финансовой системы

Сокращение депозитов и рост наличности несет долгосрочные последствия:

Сложнее передавать сигнал ставки до реального сектора экономики.

Дорожает фондирование банков, что ведет к росту стоимости кредитов.

Часть оборота уходит в «серую зону».

Курс национальной валюты становится уязвимым, поскольку наличные легко переводятся в доллары вне банковской системы.

«Домохозяйства видят, что теряют доход против инфляции, и берут на себя риск наличности», — комментирует Расул Рысмамбетов.

Он также предупреждает: если такая тенденция сохранится 1–2 года, база фондирования банков существенно сократится.

Почему большинство сбережений остаются в тенге

Несмотря на волатильность, 92,5% сбережений хранятся в национальной валюте. Причины:

Повседневные расходы в тенге. Сбережения накапливаются без конвертации и комиссий. Доходность и защита. Тенговые депозиты обеспечивают большую доходность и безопасность по сравнению с валютными.

Однако долларовые накопления часто уходят в «серую зону» и не учитываются в банковской системе.

«В погоне за дедолларизацией мы лишили граждан сбережений в валюте, что в целом хорошо. Но часть долларов мы не видим, потому что они остаются вне банка», — отмечает эксперт.

Пути изменения ситуации

Чтобы вернуть деньги в банковскую систему, необходимо сделать тенге более ликвидным и выгодным, чем наличные:

Ввести простые цифровые вклады на 3–6 месяцев.

Автоматическая капитализация и прозрачные гарантии.

Создать «легальные окна» для перевода наличных в белую зону.

Предложить короткие и понятные альтернативы депозиту, доступные для широкой аудитории.

«Банкам нужно совместно с регулятором разработать понятные и удобные решения, чтобы люди вернулись к депозитам», — резюмирует Расул Рысмамбетов.