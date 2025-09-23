18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.01
642.84
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.09.2025, 10:05

Почему жители Казахстана возвращаются к наличным деньгам

Новости Казахстана 0 1 035

В августе 2025 года наблюдается тенденция к росту популярности наличных среди казахстанцев. Согласно опросу FusionLab для Национального банка, доля жителей, хранящих средства на депозитах, снизилась с 65,8% до 63,5%. Одновременно количество людей, предпочитающих наличные, увеличилось с 30,8% до 37,2%, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Снижение доверия к банковским депозитам

При этом большинство респондентов (67,2%) признались, что у них вообще нет сбережений. Те, кто откладывает средства, делают это преимущественно в тенге (92,5%), реже — в долларах (29,2%) или рублях (8,1%). Небольшая часть инвестирует в недвижимость (19%) и ценные бумаги (6,4%).

Исследование также выявило, что основной уровень дохода домохозяйств составляет от 150 до 300 тысяч тенге в месяц (31,9%). Почти каждый пятый зарабатывает от 300 до 500 тысяч, а около 10% семей — свыше 500 тысяч тенге.

Причины ухода в наличность

Финансист Расул Рысмамбетов отмечает, что рост наличности не является признаком паники, а объясняется бытовой логикой:

  • У семей с ограниченной «денежной подушкой» и коротким горизонтом планирования чаще возникает желание хранить средства в наличной форме.

  • Рост цен и обсуждения проверок и деклараций усиливают чувство необходимости держать деньги под рукой.

В такой ситуации наличные («под матрасом») временно становятся более привлекательными, чем мобильный банк. Эксперт подчеркивает: при снижении инфляции и появлении реальной доходности по краткосрочным вкладам деньги постепенно вернутся в банковскую систему.

Риски для финансовой системы

Сокращение депозитов и рост наличности несет долгосрочные последствия:

  • Сложнее передавать сигнал ставки до реального сектора экономики.

  • Дорожает фондирование банков, что ведет к росту стоимости кредитов.

  • Часть оборота уходит в «серую зону».

  • Курс национальной валюты становится уязвимым, поскольку наличные легко переводятся в доллары вне банковской системы.

«Домохозяйства видят, что теряют доход против инфляции, и берут на себя риск наличности», — комментирует Расул Рысмамбетов.

Он также предупреждает: если такая тенденция сохранится 1–2 года, база фондирования банков существенно сократится.

Почему большинство сбережений остаются в тенге

Несмотря на волатильность, 92,5% сбережений хранятся в национальной валюте. Причины:

  1. Повседневные расходы в тенге. Сбережения накапливаются без конвертации и комиссий.

  2. Доходность и защита. Тенговые депозиты обеспечивают большую доходность и безопасность по сравнению с валютными.

Однако долларовые накопления часто уходят в «серую зону» и не учитываются в банковской системе.

«В погоне за дедолларизацией мы лишили граждан сбережений в валюте, что в целом хорошо. Но часть долларов мы не видим, потому что они остаются вне банка», — отмечает эксперт.

Пути изменения ситуации

Чтобы вернуть деньги в банковскую систему, необходимо сделать тенге более ликвидным и выгодным, чем наличные:

  • Ввести простые цифровые вклады на 3–6 месяцев.

  • Автоматическая капитализация и прозрачные гарантии.

  • Создать «легальные окна» для перевода наличных в белую зону.

  • Предложить короткие и понятные альтернативы депозиту, доступные для широкой аудитории.

«Банкам нужно совместно с регулятором разработать понятные и удобные решения, чтобы люди вернулись к депозитам», — резюмирует Расул Рысмамбетов.

1
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0
Для граждан Казахстана вводятся новые ограничения при пересечении российской границыНовости Казахстана
09.09.2025, 09:29 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?