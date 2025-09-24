В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦП

Қазақ тіліне аудару

С 4 октября 2025 года в Казахстане вступают в силу изменения в правила оказания услуг связи. Они касаются порядка авторизации пользователей при подключении к интернету в общественных местах. Соответствующий приказ подписан министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 17 сентября 2025 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Новые правила доступа к интернету в общественных местах

Уточнение понятий и регламента

В документе уточнены ключевые термины, а также конкретизирован порядок предоставления услуг. Теперь доступ к сети в общественных точках будет осуществляться строго через процедуру идентификации личности пользователя.

Способы авторизации

Для выхода в интернет предусмотрены два основных варианта:

Через номер телефона. Пользователь вводит свой абонентский номер в поле «Логин» специальной формы и получает одноразовый персональный пароль в SMS. После ввода этого пароля доступ к сети открывается.

Через портал eGov. Авторизация возможна с использованием электронной цифровой подписи (ЭЦП) на веб-портале «электронного правительства».

Ответственность операторов связи

Операторы или владельцы точек доступа обязаны подключать пользователя к интернету только после успешной авторизации одним из указанных способов. Это гарантирует, что каждый вход в сеть фиксируется и привязан к конкретному человеку.

Когда вступают изменения

Новые правила начнут действовать с 4 октября 2025 года. Они направлены на повышение прозрачности и безопасности использования общественного интернета, а также на защиту пользователей и интересов государства.