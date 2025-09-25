18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
25.09.2025, 16:14

Силовики ликвидировали в Украине call-центр, который лишил казахстанцев 900 миллионов тенге

Новости Казахстана 0 414

В Украине удалось пресечь деятельность крупного транснационального call-центра, который систематически обманывал граждан Казахстана. Операция прошла при участии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальной полиции Украины, а также генеральных прокуратур двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: polisia.kz
Фото: polisia.kz

Как работала схема обмана

Мошенники звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками Нацбанка, силовых структур или спецслужб. Под предлогом «подозрительных транзакций» либо «финансирования терроризма» они заставляли людей брать кредиты, продавать имущество и переводить деньги на подставные счета.

Главная ставка делалась на психологическое давление: жертве внушали чувство опасности и безысходности, чтобы она действовала в интересах преступников.

Внутренняя структура мошеннического центра

Как отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Аслан Ускембаев, преступная организация имела чёткую иерархию:

  • администраторы – контролировали работу;

  • HR-менеджеры – набирали персонал;

  • «холодники» – занимались первичными звонками;

  • «клоузеры» – доводили жертв до перевода средств;

  • технический персонал – обеспечивал работу оборудования;

  • «силовой блок» – выполнял функции охраны и давления.

По данным следствия, только содержание call-центра обходилось в 60 тысяч долларов ежемесячно. Один из участников за полгода сумел купить пять автомобилей на мошеннические средства.

Что обнаружили силовики при обысках

Во время спецоперации в Одессе и Черновцах изъяты:

  • более 30 компьютеров и 79 мобильных телефонов;

  • десятки sim-карт;

  • поддельные удостоверения сотрудников Нацбанка и силовых органов;

  • сценарии звонков для обмана граждан;

  • форменное обмундирование.

Особое внимание привлекло специализированное ПО с функцией подмены изображения и голоса, работающее на основе технологии deepfake.

Масштабы ущерба и задержания

По предварительным данным, жертвами схемы стали граждане Казахстана, а общий ущерб превысил 900 миллионов тенге.

В ходе операции задержаны девять граждан Украины. Пятеро из них уже заключены под стражу, остальные остаются под следствием.

1
0
0
Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Вся банда по государственном языке обманывала или на мове размовляли?
25.09.2025, 12:51
