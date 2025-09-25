Силовики ликвидировали в Украине call-центр, который лишил казахстанцев 900 миллионов тенге

В Украине удалось пресечь деятельность крупного транснационального call-центра, который систематически обманывал граждан Казахстана. Операция прошла при участии департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана, Национальной полиции Украины, а также генеральных прокуратур двух стран, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мошенники звонили казахстанцам, представляясь сотрудниками Нацбанка, силовых структур или спецслужб. Под предлогом «подозрительных транзакций» либо «финансирования терроризма» они заставляли людей брать кредиты, продавать имущество и переводить деньги на подставные счета.
Главная ставка делалась на психологическое давление: жертве внушали чувство опасности и безысходности, чтобы она действовала в интересах преступников.
Как отметил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Казахстана Аслан Ускембаев, преступная организация имела чёткую иерархию:
администраторы – контролировали работу;
HR-менеджеры – набирали персонал;
«холодники» – занимались первичными звонками;
«клоузеры» – доводили жертв до перевода средств;
технический персонал – обеспечивал работу оборудования;
«силовой блок» – выполнял функции охраны и давления.
По данным следствия, только содержание call-центра обходилось в 60 тысяч долларов ежемесячно. Один из участников за полгода сумел купить пять автомобилей на мошеннические средства.
Во время спецоперации в Одессе и Черновцах изъяты:
более 30 компьютеров и 79 мобильных телефонов;
десятки sim-карт;
поддельные удостоверения сотрудников Нацбанка и силовых органов;
сценарии звонков для обмана граждан;
форменное обмундирование.
Особое внимание привлекло специализированное ПО с функцией подмены изображения и голоса, работающее на основе технологии deepfake.
По предварительным данным, жертвами схемы стали граждане Казахстана, а общий ущерб превысил 900 миллионов тенге.
В ходе операции задержаны девять граждан Украины. Пятеро из них уже заключены под стражу, остальные остаются под следствием.
