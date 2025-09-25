Тамара Дуйсенова и Канат Шарлапаев лишились должностей в администрации Президента

Қазақ тіліне аудару

В администрации Президента Казахстана произошли новые кадровые изменения. Своих должностей лишились Канат Шарлапаев и Тамара Дуйсенова, ранее занимавшие посты помощников главы государства, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: Акорда

Назначения и освобождения

Согласно информации из Акорды, президент страны внес ряд корректировок в состав своей команды:

Алихан Жамсатов назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента.

Бахытжан Сапиев стал советником президента, одновременно он освобождён от прежней должности.

Ернар Баспаев отстранён от поста советника президента.

Потеря ключевых позиций

Особое внимание вызвали изменения в составе помощников главы государства:

Канат Шарлапаев больше не занимает должность помощника по экономическим вопросам.

Кунсулу Закарья освобождён от поста советника президента по вопросам науки и инноваций.

Тамара Дуйсенова указом президента лишена должности помощника главы государства.

Контекст изменений

Такие перестановки отражают пересмотр структуры и приоритетов администрации президента. В результате несколько высокопоставленных чиновников потеряли свои позиции, а их места заняли новые фигуры, призванные усилить управленческую команду.