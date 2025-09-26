Штрафы за ночные крики детей вводят в Казахстане

Жители Казахстана получили официальное предупреждение о том, что родители несут ответственность за ночной шум, создаваемый их детьми. Полиция акцентирует внимание на соблюдении правил тишины в ночное время и напоминает о конкретных штрафах за нарушение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.
Согласно казахстанскому законодательству, существуют чёткие ограничения по времени, когда громкие звуки и шум считаются нарушением.
В будние дни: с 22:00 до 9:00 утра.
В выходные и праздничные дни: с 23:00 до 10:00 утра.
Шум в это время, включая громкий плач, крики или бег по квартире, является нарушением закона, и за это могут быть применены штрафные меры.
Размер штрафа зависит от того, является ли нарушение повторным:
Первое нарушение: 5 МРП (19 660 тенге).
Повторное нарушение: 10 МРП (39 320 тенге).
Таким образом, даже единичный случай ночного шума может обернуться материальными последствиями для родителей.
Полиция особо подчёркивает, что ответственность за детей лежит на родителях. Если ребёнок громко кричит или бегает ночью по дому, наказание может быть применено к взрослым, а не к ребёнку.
Кроме того, наказание может быть предусмотрено, если дети остаются на улице ночью без сопровождения взрослых. Такой простой, но часто упускаемый из виду факт может повлечь штраф для родителей.
Чтобы избежать конфликтов с законом и сохранить спокойствие соседей, родителям рекомендуется:
Контролировать уровень шума в ночное время.
Не оставлять детей без присмотра на улице после наступления ограничительного времени.
Объяснять детям правила поведения ночью и стараться соблюдать тишину в будние и выходные дни.
