Штрафы за ночные крики детей вводят в Казахстане

Жители Казахстана получили официальное предупреждение о том, что родители несут ответственность за ночной шум, создаваемый их детьми. Полиция акцентирует внимание на соблюдении правил тишины в ночное время и напоминает о конкретных штрафах за нарушение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Sputnik.

Фото: Pinterest

Закон о тишине: когда шум запрещён

Согласно казахстанскому законодательству, существуют чёткие ограничения по времени, когда громкие звуки и шум считаются нарушением.

В будние дни: с 22:00 до 9:00 утра.

В выходные и праздничные дни: с 23:00 до 10:00 утра.

Шум в это время, включая громкий плач, крики или бег по квартире, является нарушением закона, и за это могут быть применены штрафные меры.

Штрафы за нарушение правил

Размер штрафа зависит от того, является ли нарушение повторным:

Первое нарушение: 5 МРП (19 660 тенге).

Повторное нарушение: 10 МРП (39 320 тенге).

Таким образом, даже единичный случай ночного шума может обернуться материальными последствиями для родителей.

Ответственность родителей

Полиция особо подчёркивает, что ответственность за детей лежит на родителях. Если ребёнок громко кричит или бегает ночью по дому, наказание может быть применено к взрослым, а не к ребёнку.

Кроме того, наказание может быть предусмотрено, если дети остаются на улице ночью без сопровождения взрослых. Такой простой, но часто упускаемый из виду факт может повлечь штраф для родителей.

Практическая рекомендация

Чтобы избежать конфликтов с законом и сохранить спокойствие соседей, родителям рекомендуется: