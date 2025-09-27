Известные супруги-врачи погибли в пожаре в Казахстане

Қазақ тіліне аудару

Супружеская пара врачей Наталья и Юрий Шерстовы трагически погибла при пожаре в своем доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграмм-канал "Патриот" .

фото с телеграмм-канала "Патриот"

Сообщается, что Наталья Евгеньевна Шерстова и Юрий Аркадьевич Шерстов находились на пенсии, но продолжали работать. Женщина была психиатром, а мужчина известным в регионе спортивным врачом.



Пожар случился 24 сентября. Спасателей вызвали родственники врачей, которые заметили в доме дым. Пожарные оперативно прибыли на место трагедии, но к тому времени в доме уже были обнаружены тела погибших врачей.



Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причины пожара выясняются дознавателями.

- На первом этаже двухэтажного дома спасатели обнаружили тела мужчины 1948 года рождения и женщины 1949 года рождения. По предварительной версии, супруги погибли от отравления продуктами горения, - сообщили спасатели.

Коллектив областной клинической больницы Караганды выразил глубокие соболезнования всем, кто знал ветеранов здравоохранения, супругов — Юрия Аркадьевича и Наталью Евгеньевну Шерстовых.

- Юрий Аркадьевич посвятил более полувека спортивной медицине и организации здравоохранения, был врачом сборных команд, главным врачом и руководителем здравоохранения города Балхаша. Его знания и опыт стали фундаментом для развития медицины региона. Наталья Евгеньевна почти 40 лет возглавляла психоневрологическую службу Балхаша, была чутким и внимательным врачом, строгим, но справедливым руководителем, воспитавшим целое поколение специалистов. Супруги Шерстовы — пример беззаветного служения профессии и людям. Их уход — огромная утрата для медицинского сообщества Карагандинской области. Искренне соболезнуем заместителю директора по лечебной работе Многопрофильной больницы №3 города Караганды Сергею Юрьевичу Шерстову в связи с тяжелой утратой — уходом из жизни родителей, - сообщили в больнице.

Сегодня, 27 сентября, соболезнования также выразила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.