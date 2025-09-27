18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 16:34

Известные супруги-врачи погибли в пожаре в Казахстане

Новости Казахстана 0 647

Супружеская пара врачей Наталья и Юрий Шерстовы трагически погибла при пожаре в своем доме, сообщает Lada.kz со ссылкой на телеграмм-канал "Патриот"

фото с телеграмм-канала "Патриот"
фото с телеграмм-канала "Патриот"

Сообщается, что Наталья Евгеньевна Шерстова и Юрий Аркадьевич Шерстов находились на пенсии, но продолжали работать. Женщина была психиатром, а мужчина известным в регионе спортивным врачом.

Пожар случился 24 сентября. Спасателей вызвали родственники врачей, которые заметили в доме дым. Пожарные оперативно прибыли на место трагедии, но к тому времени в доме уже были обнаружены тела погибших врачей.

Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Причины пожара выясняются дознавателями. 

- На первом этаже двухэтажного дома спасатели обнаружили тела мужчины 1948 года рождения и женщины 1949 года рождения. По предварительной версии, супруги погибли от отравления продуктами горения, - сообщили спасатели. 

 

Коллектив областной клинической больницы Караганды выразил глубокие соболезнования всем, кто знал ветеранов здравоохранения, супругов — Юрия Аркадьевича и Наталью Евгеньевну Шерстовых.

- Юрий Аркадьевич посвятил более полувека спортивной медицине и организации здравоохранения, был врачом сборных команд, главным врачом и руководителем здравоохранения города Балхаша. Его знания и опыт стали фундаментом для развития медицины региона. Наталья Евгеньевна почти 40 лет возглавляла психоневрологическую службу Балхаша, была чутким и внимательным врачом, строгим, но справедливым руководителем, воспитавшим целое поколение специалистов. Супруги Шерстовы — пример беззаветного служения профессии и людям. Их уход — огромная утрата для медицинского сообщества Карагандинской области. Искренне соболезнуем заместителю директора по лечебной работе Многопрофильной больницы №3 города Караганды Сергею Юрьевичу Шерстову в связи с тяжелой утратой — уходом из жизни родителей, - сообщили в больнице. 

Сегодня, 27 сентября, соболезнования также выразила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

- Супруги Шерстовы стали символом преданности профессии и служения людям. Их уход – огромная и невосполнимая потеря для медицинского сообщества и всей страны, - отметила Акмарал Альназарова. 

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?