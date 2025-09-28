Казахстанцы получат дополнительный выходной на День Республики

Қазақ тіліне аудару

В октябре 2025 года казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ожидает три дня отдыха подряд благодаря празднованию Дня Республики, передает Lada.kz со ссылкой на Nur.kz .

Иллюстративное фото: Pixabay

Согласно утвержденному календарю праздничных и выходных дней в Казахстане на 2025 год, в октябре граждан ждёт дополнительный выходной. День Республики отмечается 25 октября, и в нынешнем году дата выпадает на субботу.

В соответствии с законодательством, если государственный праздник совпадает с выходным днем, то отдых переносится на следующий рабочий день. Таким образом, в октябре казахстанцы смогут отдыхать три дня подряд: 25, 26 и 27 числа.