Казахстанец сделал предложение возлюбленной на паддоке «Формулы-1» в Баку

Қазақ тіліне аудару

Фанат гонок из Тараза при поддержке команды Mercedes устроил романтический сюрприз для своей девушки на этапе «Формулы-1» в Азербайджане, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

На этапе «Формулы-1» в Баку произошел необычный и романтичный эпизод: казахстанец по имени Алишер сделал предложение своей возлюбленной прямо за кулисами престижных автогонок.

Согласно данным СМИ, молодой человек приехал в столицу Азербайджана из Тараза. С помощью команды Mercedes он организовал экскурсию за паддок, где в финале неожиданно достал кольцо и попросил руку и сердце своей девушки.

По словам Алишера, именно общая страсть к автогонкам сыграла ключевую роль в их знакомстве, а потому предложение на фоне «Формулы-1» стало особенно символичным.

Необычный момент попал в официальные соцсети команды Mercedes, где вызвал восторженные отклики пользователей. В комментариях болельщики оставляли слова поддержки и массово публиковали эмодзи с флагом Казахстана.

Этап «Формулы-1» в Баку проходил с 19 по 21 сентября 2025 года. Победителем гонки стал пилот Red Bull Макс Ферстаппен, показавший лучший результат.