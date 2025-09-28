«Реал Мадрид» объявил стартовый состав на матч против «Кайрата»

Испанский клуб опубликовал стартовый состав на игру против казахстанского «Кайрата», которая пройдет 30 сентября, передает Lada.kz.
Мадридский «Реал» опубликовал стартовый состав на матч против алматинского «Кайрата».
Как уточняется, заявка королевского клуба включает 22 футболиста, среди которых шесть защитников. Однако в составе есть заметные потери. Основной правый защитник и капитан команды Дани Карвахаль получил травму и не примет участия в игре. Также в заявке отсутствуют Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.
Опубликованный состав был представлен на официальной странице клуба в Instagram.
Напомним, игра состоится во вторник, 30 сентября, в 21:45 часов на Центральном стадионе Алматы.
К слову, 27 сентября в рамках седьмого тура Ла Лиги «Реал» проиграл Атлетико со счетом 5:2.
