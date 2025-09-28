«Реал Мадрид» объявил стартовый состав на матч против «Кайрата»

Қазақ тіліне аудару

Испанский клуб опубликовал стартовый состав на игру против казахстанского «Кайрата», которая пройдет 30 сентября, передает Lada.kz .

Фото: instagram.com/realmadrid/

Мадридский «Реал» опубликовал стартовый состав на матч против алматинского «Кайрата».

Как уточняется, заявка королевского клуба включает 22 футболиста, среди которых шесть защитников. Однако в составе есть заметные потери. Основной правый защитник и капитан команды Дани Карвахаль получил травму и не примет участия в игре. Также в заявке отсутствуют Трент Александер-Арнольд, Эдер Милитао и Антонио Рюдигер.

Опубликованный состав был представлен на официальной странице клуба в Instagram.

Напомним, игра состоится во вторник, 30 сентября, в 21:45 часов на Центральном стадионе Алматы.

К слову, 27 сентября в рамках седьмого тура Ла Лиги «Реал» проиграл Атлетико со счетом 5:2.