Видео с казахстанцем, моющим ноги в раковине ТРЦ, вызвало споры

Қазақ тіліне аудару

Жители Алматы активно обсуждают видеозапись, на которой посетитель торгового центра моет ноги в общественной раковине, вызывая противоположные оценки – от осуждения до оправдания, передает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz» .

Иллюстративное фото: Pixabay

В одном из торгово-развлекательных центров Алматы очевидцы сняли на видео мужчину, который мыл ноги в раковине туалета. Запись была опубликована в Instagram-паблике «Жалобы Астана».

На критику мужчина отреагировал заявлением, что моет ноги пять раз в день и считает их чище, чем руки, которые люди приносят в общественные места.

Инцидент вызвал оживлённые споры среди пользователей. Одни расценили его поступок как проявление антисанитарии и неуважения к окружающим, другие связали это с религиозными практиками и указали на отсутствие в ТРЦ условий для омовения.

Согласно санитарным правилам, раковины в общественных помещениях предназначены исключительно для мытья рук. Использование их для других целей может рассматриваться как нарушение норм гигиены и общественного порядка. При этом прямого законодательного запрета в Казахстане на мытьё ног в раковине нет.