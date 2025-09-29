18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
28.09.2025, 20:35

В Атырау начали продавать мясо сайгака

Новости Казахстана 0 630

На прилавках Старого базара в Атырау появилось мясо сайгака, привезённое из Уральской степи. Необычный товар вызвал большой интерес у покупателей, передает Lada.kz со ссылкой на АкЖайык.

Фото: АкЖайык
Фото: АкЖайык

Продавец Вячеслав, приехавший из Уральска, рассказал, что привёз около двух тонн мяса. По его словам, спрос оказался настолько высоким, что к настоящему моменту осталось всего несколько туш. Часть покупателей берёт продукт оптом, другие приобретают его по килограммам.

Он отметил, что торговля ведётся официально – у продавцов есть собственное охотничье хозяйство, а вся продукция сопровождается необходимыми документами и сертификатами. Каждую тушу, как уверяет Вячеслав, проверяют ветеринарные специалисты.

По его словам, добыча животных проводится «щадящим способом»: сайгаков не стреляют, а ловят сетями, после чего производят забой. Такой метод, как утверждает продавец, позволяет сохранить качество мяса и избежать повреждений.

Стоимость килограмма составляет 2000 тенге при покупке оптом и 2200 тенге в розницу.

Возле прилавка ежедневно собираются покупатели: кто-то впервые интересуется редким продуктом, другие приходят целенаправленно и берут сразу несколько килограммов.

Однако часть горожан высказывает сомнения относительно законности такой торговли, напоминая, что сайгак занесён в Красную книгу. В ответ на это продавец настаивает, что его деятельность осуществляется в рамках закона, а мясо проходит обязательную проверку.

2
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?