В Атырау начали продавать мясо сайгака

На прилавках Старого базара в Атырау появилось мясо сайгака, привезённое из Уральской степи. Необычный товар вызвал большой интерес у покупателей, передает Lada.kz со ссылкой на АкЖайык .

Фото: АкЖайык

Продавец Вячеслав, приехавший из Уральска, рассказал, что привёз около двух тонн мяса. По его словам, спрос оказался настолько высоким, что к настоящему моменту осталось всего несколько туш. Часть покупателей берёт продукт оптом, другие приобретают его по килограммам.

Он отметил, что торговля ведётся официально – у продавцов есть собственное охотничье хозяйство, а вся продукция сопровождается необходимыми документами и сертификатами. Каждую тушу, как уверяет Вячеслав, проверяют ветеринарные специалисты.

По его словам, добыча животных проводится «щадящим способом»: сайгаков не стреляют, а ловят сетями, после чего производят забой. Такой метод, как утверждает продавец, позволяет сохранить качество мяса и избежать повреждений.

Стоимость килограмма составляет 2000 тенге при покупке оптом и 2200 тенге в розницу.

Возле прилавка ежедневно собираются покупатели: кто-то впервые интересуется редким продуктом, другие приходят целенаправленно и берут сразу несколько килограммов.

Однако часть горожан высказывает сомнения относительно законности такой торговли, напоминая, что сайгак занесён в Красную книгу. В ответ на это продавец настаивает, что его деятельность осуществляется в рамках закона, а мясо проходит обязательную проверку.