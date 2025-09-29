18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 09:44

Жаслан Мадиев назначен министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

Новости Казахстана

29 сентября 2025 года указом главы государства Жаслан Хасенович Мадиев назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития. До этого он возглавлял Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду.

Образование и ранние годы

Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 года в Алматы. Он получил образование в ведущих мировых и казахстанских университетах:

  • Массачусетский технологический институт (MIT),

  • Колумбийский университет,

  • Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Начало карьеры

Свою профессиональную деятельность Мадиев начал в 2007 году в Лондоне, где работал ведущим трейдером в инвестиционном банке, специализируясь на ценных бумагах и торговле облигациями.

Опыт на госслужбе и в нацкомпаниях

В разные годы он занимал ключевые должности в государственных структурах и крупных организациях:

  • эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента РК,

  • директор департамента казначейства АО «Самрук-Казына»,

  • заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management» и АО «Банк Развития Казахстана»,

  • заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка РК,

  • советник премьер-министра Казахстана.

Кроме того, Мадиев работал на руководящих позициях в структуре Нацбанка и в АО «Казахстан темір жолы».

Работа в госорганах последних лет

  • С октября 2020 по январь 2022 года занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

  • С января по сентябрь 2022 года — первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Опыт в частном секторе

С октября 2022 года по май 2024 года Мадиев работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan, что позволило ему укрепить компетенции в сфере цифровых финансов и технологий.

Возвращение в министерство

С мая 2024 года он вновь возглавил Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Новый этап его карьеры связан с руководством объединённым ведомством — Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.

