Жаслан Мадиев назначен министром искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана

29 сентября 2025 года указом главы государства Жаслан Хасенович Мадиев назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития. До этого он возглавлял Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, сообщает Lada.kz со ссылкой на Акорду .

Фото: finance.kz

Образование и ранние годы

Жаслан Мадиев родился 13 июня 1983 года в Алматы. Он получил образование в ведущих мировых и казахстанских университетах:

Массачусетский технологический институт (MIT),

Колумбийский университет,

Казахский национальный университет имени аль-Фараби.

Начало карьеры

Свою профессиональную деятельность Мадиев начал в 2007 году в Лондоне, где работал ведущим трейдером в инвестиционном банке, специализируясь на ценных бумагах и торговле облигациями.

Опыт на госслужбе и в нацкомпаниях

В разные годы он занимал ключевые должности в государственных структурах и крупных организациях:

эксперт Центра стратегических разработок и анализа Администрации президента РК,

директор департамента казначейства АО «Самрук-Казына»,

заместитель председателя правления АО «Kazyna Capital Management» и АО «Банк Развития Казахстана»,

заместитель директора по монетарным операциям и управлению активами Национального банка РК,

советник премьер-министра Казахстана.

Кроме того, Мадиев работал на руководящих позициях в структуре Нацбанка и в АО «Казахстан темір жолы».

Работа в госорганах последних лет

С октября 2020 по январь 2022 года занимал пост заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

С января по сентябрь 2022 года — первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

Опыт в частном секторе

С октября 2022 года по май 2024 года Мадиев работал генеральным менеджером Binance Kazakhstan, что позволило ему укрепить компетенции в сфере цифровых финансов и технологий.

Возвращение в министерство

С мая 2024 года он вновь возглавил Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Новый этап его карьеры связан с руководством объединённым ведомством — Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития.