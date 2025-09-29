18+
29.09.2025, 10:47

НДС по-новому: бизнесу в Казахстане готовят жесткие правила с 2026 года

Новости Казахстана 0 949

С 2026 года в Казахстане вступают в силу новые правила регистрации по налогу на добавленную стоимость (НДС). Изменения направлены на упрощение системы для бизнеса и повышение прозрачности налогового администрирования, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz

Добровольная и обязательная регистрация

Предприниматели сохраняют право добровольно встать на учет по НДС, не дожидаясь достижения установленного оборота. Однако обязательная регистрация наступает только в том случае, если годовой оборот превышает 10 000 МРП (около 40 млн тенге).

Для компаний и ИП, работающих на специальном налоговом режиме (СНР) с упрощённой системой, сохраняется возможность вести бизнес с оборотом до 2,5 млрд тенге без постановки на учет по НДС.

Особенности для новых компаний и крупных сделок

  • Для налогоплательщиков на общеустановленном режиме отсчёт оборота начинается с 1 января текущего года.
  • Для новых предприятий и индивидуальных предпринимателей – с даты регистрации.
  • Если бизнес заключает крупный договор, например, на сумму 50 млн тенге, регистрация по НДС требуется заранее, ещё до подписания сделки. Это поможет избежать штрафов и спорных ситуаций.

Изменения при снятии с учета

С 2026 года добровольное снятие с учета по НДС при низком обороте будет невозможно. Теперь налогоплательщик может прекратить регистрацию только в двух случаях:

  • при переходе на специальный налоговый режим;
  • при полном прекращении деятельности.

Вместо принудительного снятия за нарушения вводится новая мера – временная приостановка выписки электронных счетов-фактур (ЭСФ). После устранения нарушений выписка возобновляется.

Усиленный мониторинг со стороны налоговых органов

Контроль будет вестись не только за регистрацией по НДС, но и за деятельностью:

  • индивидуальных предпринимателей;
  • специалистов частной практики (адвокатов, нотариусов, медиаторов, частных судебных исполнителей);
  • отдельных категорий бизнеса.

В случае нарушений налогоплательщик получит уведомление и 30 дней на устранение проблем. Если этого не произойдет, налоговые органы вправе приостановить расходные операции по банковским счетам. После исправления ситуации доступ к счетам восстанавливается.

Главная цель реформы

По словам разработчиков изменений, задача государства — не создавать барьеры для бизнеса, а, напротив, обеспечить ему понятные и справедливые условия работы. Новый порядок регистрации по НДС делает систему более прозрачной, дисциплинирует налоговые отношения и сохраняет гибкость для предпринимателей.

1
3
0
