Таксисты и курьеры лишатся статуса ИП: что изменится с 2026 года в Казахстане

С 2026 года в Казахстане таксисты и курьеры, работающие через онлайн-платформы, больше не будут считаться индивидуальными предпринимателями (ИП). Изменение закреплено в новом Налоговом кодексе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Речь идёт о водителях и курьерах, которые сотрудничают с сервисами Yandex Go, InDrive, Glovo, Wolt и другими агрегаторами.
С сентября 2024 года такие работники уже перешли на особый порядок уплаты соцвзносов: платформы самостоятельно удерживают и перечисляют обязательные платежи за своих исполнителей. Теперь этот механизм закрепят в законодательстве, но без статуса ИП.
«Те, кто сейчас применяет специальный налоговый режим, они ИП. С нового года они будут сниматься с учёта и учитываться как физические лица», — пояснил Ерканат Шынберген, руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета госдоходов.
Главное нововведение касается структуры платежей:
Эти взносы также будет перечислять оператор платформы. Таким образом, нагрузка формально остаётся прежней, но распределение средств меняется.
По данным КГД, сегодня этим режимом пользуются около 118 тысяч человек по всей стране.
Официально налоговая нагрузка не увеличивается, поэтому стоимость поездок и доставки не должна измениться. Однако на практике возможны разные сценарии:
Таким образом, для пассажиров и заказчиков доставки цены пока обещают оставить на прежнем уровне, но рынок может отреагировать по-разному в зависимости от региона и политики агрегаторов.
