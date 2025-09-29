18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 14:09

Таксисты и курьеры лишатся статуса ИП: что изменится с 2026 года в Казахстане

Новости Казахстана

С 2026 года в Казахстане таксисты и курьеры, работающие через онлайн-платформы, больше не будут считаться индивидуальными предпринимателями (ИП). Изменение закреплено в новом Налоговом кодексе, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: tgstat.ru
Фото: tgstat.ru

Речь идёт о водителях и курьерах, которые сотрудничают с сервисами Yandex Go, InDrive, Glovo, Wolt и другими агрегаторами.

Почему меняется статус

С сентября 2024 года такие работники уже перешли на особый порядок уплаты соцвзносов: платформы самостоятельно удерживают и перечисляют обязательные платежи за своих исполнителей. Теперь этот механизм закрепят в законодательстве, но без статуса ИП.

«Те, кто сейчас применяет специальный налоговый режим, они ИП. С нового года они будут сниматься с учёта и учитываться как физические лица», — пояснил Ерканат Шынберген, руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета госдоходов.

Что изменится в налогах

Главное нововведение касается структуры платежей:

  • сохраняется единый тариф в размере 4%,
  • исключается индивидуальный подоходный налог (ИПН),
  • вместо него вводятся обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

Эти взносы также будет перечислять оператор платформы. Таким образом, нагрузка формально остаётся прежней, но распределение средств меняется.

По данным КГД, сегодня этим режимом пользуются около 118 тысяч человек по всей стране.

Как это скажется на ценах

Официально налоговая нагрузка не увеличивается, поэтому стоимость поездок и доставки не должна измениться. Однако на практике возможны разные сценарии:

  • исполнители могут настаивать на повышении тарифов, если их доход после удержаний снизится;
  • агрегаторы будут корректировать цены, чтобы сохранить достаточное число водителей и курьеров;
  • в городах с низкой конкуренцией любое повышение скорее всего быстрее отразится на конечной стоимости для клиентов.

Таким образом, для пассажиров и заказчиков доставки цены пока обещают оставить на прежнем уровне, но рынок может отреагировать по-разному в зависимости от региона и политики агрегаторов.

