В Алматы стартует программа выкупа автомобилей: кто сможет сдать и сколько заплатят

Власти Алматы планируют запустить проект по выкупу старых машин у населения. Программа направлена на улучшение экологической ситуации в мегаполисе, где значительная часть выбросов приходится на транспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Какие автомобили подпадут под выкуп

По данным городского управления экологии, возможность сдачи появится только у владельцев машин, зарегистрированных в Алматы. Стоимость выкупа будет определяться акиматом исходя из медианной рыночной цены. Конкретные цифры пока не озвучены.

Откуда возьмут деньги

Финансирование программы планируется за счет введения зон с низким уровнем выбросов. В таких эко-зонах проезд для неэкологических авто (Евро-0–4) станет платным. При этом:

на первом этапе проезд будет бесплатным;

автомобили будут лишь регистрироваться, а данные о движении собираться для анализа;

после пилотного этапа появятся тарифы с оплатой по дням или месяцам.

Власти подчеркнули, что почасовой или поминутной оплаты не будет.

Куда направят собранные средства

Экологический сбор, как пояснили в ведомстве, не является налогом. Полученные деньги планируется направить на:

выкуп старых автомобилей;

администрирование и контроль эко-зон;

развитие общественного транспорта;

реализацию экологических проектов.

Эффект для города

По прогнозам управления экологии, внедрение программы позволит:

снизить уровень смога, особенно зимой;

улучшить качество воздуха в Алматы;

стимулировать переход населения и бизнеса на более современные и экологичные технологии;

поддержать социально уязвимые категории граждан.

Власти рассчитывают, что комплекс мер создаст более комфортные условия для жизни в мегаполисе и позволит ускорить модернизацию автопарка.