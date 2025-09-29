18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.09.2025, 14:35

В Алматы стартует программа выкупа автомобилей: кто сможет сдать и сколько заплатят

Новости Казахстана 0 420

Власти Алматы планируют запустить проект по выкупу старых машин у населения. Программа направлена на улучшение экологической ситуации в мегаполисе, где значительная часть выбросов приходится на транспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: genius.com
Фото: genius.com

Какие автомобили подпадут под выкуп

По данным городского управления экологии, возможность сдачи появится только у владельцев машин, зарегистрированных в Алматы. Стоимость выкупа будет определяться акиматом исходя из медианной рыночной цены. Конкретные цифры пока не озвучены.

Откуда возьмут деньги

Финансирование программы планируется за счет введения зон с низким уровнем выбросов. В таких эко-зонах проезд для неэкологических авто (Евро-0–4) станет платным. При этом:

  • на первом этапе проезд будет бесплатным;

  • автомобили будут лишь регистрироваться, а данные о движении собираться для анализа;

  • после пилотного этапа появятся тарифы с оплатой по дням или месяцам.

Власти подчеркнули, что почасовой или поминутной оплаты не будет.

Куда направят собранные средства

Экологический сбор, как пояснили в ведомстве, не является налогом. Полученные деньги планируется направить на:

  • выкуп старых автомобилей;

  • администрирование и контроль эко-зон;

  • развитие общественного транспорта;

  • реализацию экологических проектов.

Эффект для города

По прогнозам управления экологии, внедрение программы позволит:

  • снизить уровень смога, особенно зимой;

  • улучшить качество воздуха в Алматы;

  • стимулировать переход населения и бизнеса на более современные и экологичные технологии;

  • поддержать социально уязвимые категории граждан.

Власти рассчитывают, что комплекс мер создаст более комфортные условия для жизни в мегаполисе и позволит ускорить модернизацию автопарка.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?