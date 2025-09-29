В Алматы стартует программа выкупа автомобилей: кто сможет сдать и сколько заплатят

Власти Алматы планируют запустить проект по выкупу старых машин у населения. Программа направлена на улучшение экологической ситуации в мегаполисе, где значительная часть выбросов приходится на транспорт, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.
По данным городского управления экологии, возможность сдачи появится только у владельцев машин, зарегистрированных в Алматы. Стоимость выкупа будет определяться акиматом исходя из медианной рыночной цены. Конкретные цифры пока не озвучены.
Финансирование программы планируется за счет введения зон с низким уровнем выбросов. В таких эко-зонах проезд для неэкологических авто (Евро-0–4) станет платным. При этом:
на первом этапе проезд будет бесплатным;
автомобили будут лишь регистрироваться, а данные о движении собираться для анализа;
после пилотного этапа появятся тарифы с оплатой по дням или месяцам.
Власти подчеркнули, что почасовой или поминутной оплаты не будет.
Экологический сбор, как пояснили в ведомстве, не является налогом. Полученные деньги планируется направить на:
выкуп старых автомобилей;
администрирование и контроль эко-зон;
развитие общественного транспорта;
реализацию экологических проектов.
По прогнозам управления экологии, внедрение программы позволит:
снизить уровень смога, особенно зимой;
улучшить качество воздуха в Алматы;
стимулировать переход населения и бизнеса на более современные и экологичные технологии;
поддержать социально уязвимые категории граждан.
Власти рассчитывают, что комплекс мер создаст более комфортные условия для жизни в мегаполисе и позволит ускорить модернизацию автопарка.
