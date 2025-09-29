18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
29.09.2025, 15:20

Неожиданный выход из долговой ямы: когда кредиты списывают полностью

Новости Казахстана

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили гражданам о порядке урегулирования долговых обязательств. Для заемщиков действует единый механизм взаимодействия с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, сообщает Lada.kz. 

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Изменение условий займа

Если заемщик столкнулся с финансовыми трудностями, он имеет право направить кредитору письменное заявление о пересмотре условий договора.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины задержки платежей. Это могут быть:

  • справка о регистрации в качестве безработного;
  • документ о расторжении трудового договора;
  • справка об отпуске без сохранения заработной платы;
  • медицинская справка о временной нетрудоспособности;
  • документы о болезни или смерти близких родственников;
  • справка об инвалидности;
  • документы о нанесении материального ущерба в результате несчастного случая или противоправных действий;
  • судебные акты и иные подтверждения ухудшения финансового состояния.

Подать заявление можно лично, через мобильное приложение или электронную почту (если это предусмотрено договором). Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней.

Если решение кредитора не устроило

При отказе банка, МФО или коллектора заемщик может обратиться к финансовым омбудсманам:

К обращению прикладываются:

  • договор и график платежей;
  • доказательства обращения к кредитору и его ответ;
  • документы о финансовых трудностях.

Услуги омбудсманов бесплатные, их решения обязательны к исполнению. Однако подать заявление можно только после официального обращения к кредитору.

Процедура банкротства физических лиц

Если заемщик не способен погасить задолженность, возможна процедура банкротства граждан по закону «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан».

Задолженность может быть списана при соблюдении условий:

  • сумма долга свыше 1600 МРП;
  • нет достаточного дохода и имущества для погашения;
  • не производились платежи в течение 12 месяцев подряд;
  • заемщик не является ИП;
  • ранее не использовал процедуру банкротства (7 лет) и реструктуризацию долга (5 лет).

Инициировать процедуру можно бесплатно через портал eGov.kz или в ЦОНе.

Важные последствия банкротства

Перед подачей заявления необходимо учитывать ограничения:

  • в течение 5 лет заемщик не сможет получать новые кредиты;
  • в течение 3 лет нельзя занимать должности в гос- и квазигосударственных структурах, связанных с финансами;
  • сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и влияют на финансовую репутацию.

Таким образом, казахстанцам при просрочке кредита важно действовать в рамках предусмотренных механизмов: сначала обратиться к кредитору, при необходимости – к омбудсману, а в крайнем случае – использовать процедуру банкротства.

