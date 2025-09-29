Неожиданный выход из долговой ямы: когда кредиты списывают полностью

Қазақ тіліне аудару

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили гражданам о порядке урегулирования долговых обязательств. Для заемщиков действует единый механизм взаимодействия с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, сообщает Lada.kz.

Фото: pixabay

Изменение условий займа

Если заемщик столкнулся с финансовыми трудностями, он имеет право направить кредитору письменное заявление о пересмотре условий договора.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины задержки платежей. Это могут быть:

справка о регистрации в качестве безработного;

документ о расторжении трудового договора;

справка об отпуске без сохранения заработной платы;

медицинская справка о временной нетрудоспособности;

документы о болезни или смерти близких родственников;

справка об инвалидности;

документы о нанесении материального ущерба в результате несчастного случая или противоправных действий;

судебные акты и иные подтверждения ухудшения финансового состояния.

Подать заявление можно лично, через мобильное приложение или электронную почту (если это предусмотрено договором). Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней.

Если решение кредитора не устроило

При отказе банка, МФО или коллектора заемщик может обратиться к финансовым омбудсманам:

по банковским займам – через сайт bank-ombudsman.kz;

– через сайт bank-ombudsman.kz; по микрозаймам – через сайт mfombudsman.kz.

К обращению прикладываются:

договор и график платежей;

доказательства обращения к кредитору и его ответ;

документы о финансовых трудностях.

Услуги омбудсманов бесплатные, их решения обязательны к исполнению. Однако подать заявление можно только после официального обращения к кредитору.

Процедура банкротства физических лиц

Если заемщик не способен погасить задолженность, возможна процедура банкротства граждан по закону «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан».

Задолженность может быть списана при соблюдении условий:

сумма долга свыше 1600 МРП;

нет достаточного дохода и имущества для погашения;

не производились платежи в течение 12 месяцев подряд;

заемщик не является ИП;

ранее не использовал процедуру банкротства (7 лет) и реструктуризацию долга (5 лет).

Инициировать процедуру можно бесплатно через портал eGov.kz или в ЦОНе.

Важные последствия банкротства

Перед подачей заявления необходимо учитывать ограничения:

в течение 5 лет заемщик не сможет получать новые кредиты;

в течение 3 лет нельзя занимать должности в гос- и квазигосударственных структурах, связанных с финансами;

сведения о банкротстве фиксируются в государственных реестрах и влияют на финансовую репутацию.

Таким образом, казахстанцам при просрочке кредита важно действовать в рамках предусмотренных механизмов: сначала обратиться к кредитору, при необходимости – к омбудсману, а в крайнем случае – использовать процедуру банкротства.