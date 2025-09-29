Неожиданный выход из долговой ямы: когда кредиты списывают полностью

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) напомнили гражданам о порядке урегулирования долговых обязательств. Для заемщиков действует единый механизм взаимодействия с банками, микрофинансовыми организациями (МФО) и коллекторскими агентствами, сообщает Lada.kz.
Если заемщик столкнулся с финансовыми трудностями, он имеет право направить кредитору письменное заявление о пересмотре условий договора.
К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие ухудшение финансового положения или причины задержки платежей. Это могут быть:
Подать заявление можно лично, через мобильное приложение или электронную почту (если это предусмотрено договором). Кредитор обязан рассмотреть обращение в течение 15 календарных дней.
При отказе банка, МФО или коллектора заемщик может обратиться к финансовым омбудсманам:
К обращению прикладываются:
Услуги омбудсманов бесплатные, их решения обязательны к исполнению. Однако подать заявление можно только после официального обращения к кредитору.
Если заемщик не способен погасить задолженность, возможна процедура банкротства граждан по закону «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан».
Задолженность может быть списана при соблюдении условий:
Инициировать процедуру можно бесплатно через портал eGov.kz или в ЦОНе.
Перед подачей заявления необходимо учитывать ограничения:
Таким образом, казахстанцам при просрочке кредита важно действовать в рамках предусмотренных механизмов: сначала обратиться к кредитору, при необходимости – к омбудсману, а в крайнем случае – использовать процедуру банкротства.
