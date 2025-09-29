Куда бегут казахстанцы: главные страны для работы и жизни за границей

Қазақ тіліне аудару

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало данные о миграционных потоках граждан. Ведомство рассказало, в какие страны казахстанцы чаще всего уезжают на постоянное место жительства или для работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото: кадр YouTube

Сальдо миграции: сколько людей покидает и прибывает в Казахстан

Глава Комитета по миграции Минтруда Асет Шонов сообщил, что в период с января по июнь 2025 года:

В страну прибыли 11,3 тысячи человек ;

Из страны выехали 3,5 тысячи человек ;

Сальдо миграции составило 7,7 тысячи человек.

Справка: Сальдо миграции, или чистая миграция, — это разница между числом прибывших и выбывших за определённый период.

Приезжают в Казахстан в основном из СНГ

Наибольший приток мигрантов в страну формируют жители соседних государств:

Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан;

Также заметное число мигрантов приезжает из Китая.

Куда чаще всего уезжают казахстанцы

Асет Шонов отметил, что глобализация и открытые возможности для работы за границей способствуют оттоку квалифицированных специалистов. Основные направления выезда граждан Казахстана:

Россия – 8,7 тысячи человек;

Германия – 2 тысячи человек.

Трудовая миграция: сокращение числа выездов

С 2023 года наблюдается тенденция к снижению выезда казахстанцев за заработком. По итогам первых шести месяцев 2025 года:

126 531 казахстанец работали за границей;

Распределение по странам: Россия – 102 460 человек; Республика Корея – 15 790 человек; ОАЭ – 2 997 человек; Великобритания – 1 912 человек.



Вывод

Миграционные потоки Казахстана показывают, что страна остаётся привлекательной для граждан СНГ, в то время как квалифицированные кадры чаще выбирают Россию и другие развитые страны для работы. Однако тенденция последних лет указывает на сокращение трудовой миграции, что может быть связано с улучшением условий занятости внутри страны.