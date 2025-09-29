Куда бегут казахстанцы: главные страны для работы и жизни за границей

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало данные о миграционных потоках граждан. Ведомство рассказало, в какие страны казахстанцы чаще всего уезжают на постоянное место жительства или для работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
Глава Комитета по миграции Минтруда Асет Шонов сообщил, что в период с января по июнь 2025 года:
В страну прибыли 11,3 тысячи человек;
Из страны выехали 3,5 тысячи человек;
Сальдо миграции составило 7,7 тысячи человек.
Справка: Сальдо миграции, или чистая миграция, — это разница между числом прибывших и выбывших за определённый период.
Наибольший приток мигрантов в страну формируют жители соседних государств:
Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан;
Также заметное число мигрантов приезжает из Китая.
Асет Шонов отметил, что глобализация и открытые возможности для работы за границей способствуют оттоку квалифицированных специалистов. Основные направления выезда граждан Казахстана:
Россия – 8,7 тысячи человек;
Германия – 2 тысячи человек.
С 2023 года наблюдается тенденция к снижению выезда казахстанцев за заработком. По итогам первых шести месяцев 2025 года:
126 531 казахстанец работали за границей;
Распределение по странам:
Россия – 102 460 человек;
Республика Корея – 15 790 человек;
ОАЭ – 2 997 человек;
Великобритания – 1 912 человек.
Миграционные потоки Казахстана показывают, что страна остаётся привлекательной для граждан СНГ, в то время как квалифицированные кадры чаще выбирают Россию и другие развитые страны для работы. Однако тенденция последних лет указывает на сокращение трудовой миграции, что может быть связано с улучшением условий занятости внутри страны.
