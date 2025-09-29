18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.09.2025, 16:00

Куда бегут казахстанцы: главные страны для работы и жизни за границей

Новости Казахстана 0 655

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опубликовало данные о миграционных потоках граждан. Ведомство рассказало, в какие страны казахстанцы чаще всего уезжают на постоянное место жительства или для работы, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сальдо миграции: сколько людей покидает и прибывает в Казахстан

Глава Комитета по миграции Минтруда Асет Шонов сообщил, что в период с января по июнь 2025 года:

  • В страну прибыли 11,3 тысячи человек;

  • Из страны выехали 3,5 тысячи человек;

  • Сальдо миграции составило 7,7 тысячи человек.

Справка: Сальдо миграции, или чистая миграция, — это разница между числом прибывших и выбывших за определённый период.

Приезжают в Казахстан в основном из СНГ

Наибольший приток мигрантов в страну формируют жители соседних государств:

  • Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан;

  • Также заметное число мигрантов приезжает из Китая.

Куда чаще всего уезжают казахстанцы

Асет Шонов отметил, что глобализация и открытые возможности для работы за границей способствуют оттоку квалифицированных специалистов. Основные направления выезда граждан Казахстана:

  • Россия – 8,7 тысячи человек;

  • Германия – 2 тысячи человек.

Трудовая миграция: сокращение числа выездов

С 2023 года наблюдается тенденция к снижению выезда казахстанцев за заработком. По итогам первых шести месяцев 2025 года:

  • 126 531 казахстанец работали за границей;

  • Распределение по странам:

    • Россия – 102 460 человек;

    • Республика Корея – 15 790 человек;

    • ОАЭ – 2 997 человек;

    • Великобритания – 1 912 человек.

Вывод

Миграционные потоки Казахстана показывают, что страна остаётся привлекательной для граждан СНГ, в то время как квалифицированные кадры чаще выбирают Россию и другие развитые страны для работы. Однако тенденция последних лет указывает на сокращение трудовой миграции, что может быть связано с улучшением условий занятости внутри страны.

4
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
rustam240577
rustam240577
Меньше стали уезжать потому что все уехали !
29.09.2025, 13:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?