Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Пляжи и базы
29.09.2025, 17:29

Топливный кризис осенью: что ждёт казахстанцев и почему, рассказал экономист

Новости Казахстана 0 371

Эксперт нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов спрогнозировал возможные проблемы с поставками ГСМ в Казахстане в осенний период. По его словам, причины дефицита связаны как с внутренними факторами, так и с ситуацией в соседних странах, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: rossaprimavera.ru
Предвестники дефицита в Алматы

Байдильдинов отметил, что ему уже поступали сообщения из социальных сетей о нехватке АИ-95 в Алматы. Однако на крупных сетях АЗС этот вид топлива пока доступен.

«Мы начинаем постепенно входить в тот дефицит, о котором я уже говорил ранее. Ситуация осенью может обостриться», — подчеркнул эксперт, автор Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть».

Разрыв цен с соседними странами

Одним из ключевых факторов дефицита является значительная разница цен на топливо с сопредельными государствами.

  • В России АИ-95 сейчас стоит около 470–500 тенге за литр.

  • В Алматы, по данным Royal Petrol, литр АИ-95 обходится в 295 тенге.

  • В Кыргызстане и Узбекистане цены на топливо еще выше.

Экономист привел наглядный пример:

«В Бишкеке выгоднее проехать полтора часа, чтобы заправиться казахстанским бензином и сэкономить 13–15 тыс. тенге за неделю даже на обычной легковой машине».

Это стимулирует вывоз топлива из Казахстана, что усугубляет возможный дефицит.

Влияние ситуации в России

По словам Байдильдинова, перебои с топливом в России могут напрямую отразиться на Казахстане:

  • В 20 регионах РФ фиксируются перебои с поставками из-за проблем с логистикой и внезапных атак.

  • Казахстан зависит от импорта ГСМ из России, поэтому сбои у северного соседа напрямую влияют на внутренний рынок.

Кроме того, в октябре ожидается ремонт на Атырауском НПЗ (АНПЗ), что также может снизить доступность топлива, несмотря на официальные заявления о достаточности запасов.

Прогноз эксперта

Экономист отметил, что пока регионы Казахстана находятся в спокойной ситуации, но риск дефицита остается.

«Риск возможного дефицита есть, и он маячит. Будем наблюдать за развитием ситуации в России», — резюмировал Байдильдинов.

Таким образом, ситуация с топливом в Казахстане осенью может стать напряженной, особенно на фоне ценового разрыва с соседними странами и возможных перебоев поставок из России.

