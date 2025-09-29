Казахстанцы временно останутся без автомобильного сообщения с Китаем: когда и почему

Қазақ тіліне аудару

В период празднования важных китайских праздников – Дня образования Китайской Народной Республики (1–3 октября 2025 года) и Праздника середины осени (6 октября 2025 года) – автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана и Китая временно приостанавливают свою работу, сообщает Lada.kz.

Фото: instagram.com/shekaraknbkz

Об этом 29 сентября 2025 года официально сообщил Комитет государственных доходов Казахстана.

Ограничения на пересечение границы

В указанные даты будет полностью прекращён пропуск:

физических лиц,

транспортных средств,

грузов.

Это касается всех автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе.

Исключение для железнодорожного сообщения

Специалисты уточнили, что железнодорожные пункты пропуска будут работать в обычном режиме, что позволит поддерживать стабильность транспортно-логистических потоков между странами.

Рекомендации для перевозчиков и граждан

Граждан, участников внешнеэкономической деятельности и перевозчиков просят: