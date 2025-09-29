Кайырхан Туткышбаев стал новым вице-министром энергетики Казахстана

Қазақ тіліне аудару

Постановлением правительства Республики Казахстан Кайырхан Туткышбаев официально назначен на должность вице-министра энергетики , сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства страны.

Кайырхан Туткышбаев. Фото: пресс-служба правительства РК

Биография и образование

Кайырхан Туткышбаев родился в 1991 году в Алматы. Он окончил Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, получив профильное техническое образование, необходимое для работы в энергетической и горнорудной сферах.

Начало трудовой деятельности

Свою профессиональную карьеру Туткышбаев начал в 2009 году в организации "Центрально-Азиатский горнопромышленный союз" в Алматы.

С 2011 по 2014 годы работал инженером отдела проектирования горных работ и горного оборудования в ТОО Degdar Engineering.

Карьера в государственных органах

На протяжении нескольких лет Туткышбаев занимал ключевые позиции в Министерстве энергетики:

Главный эксперт ,

Руководитель управления ,

Директор департамента недропользования.

В 2022–2023 годах он занимал пост заместителя председателя Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

В 2023 году продолжил работу в качестве заместителя председателя Комитета геологии сначала при Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, а затем при Министерстве промышленности и строительства.

Опыт в промышленном секторе

В 2024 году Туткышбаев стал управляющим директором по геологоразведке и развитию редких и редкоземельных металлов в компании "Казатомпром".

С сентября 2024 года и до настоящего времени он трудился в частной компании, занимаясь проектами в сфере энергетики и недропользования.