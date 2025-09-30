Алкоголь и нецензурная брань: известный казахстанский артист устроил дебош в аэропорту

В социальных сетях появились сообщения о задержании известного казахстанского певца Бейбита Коргана в аэропорту Атырау. Информация быстро распространилась среди пользователей, вызвав активное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канала Kozachkov offside.
По данным публикаций в соцсетях, певец якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент задержания.
В пресс-службе департамента полиции на транспорте подтвердили факт задержания 44-летнего жителя Атырау, уточнив, что мужчина находился в алкогольном опьянении и нарушал общественный порядок.
Сотрудники полиции отметили, что задержанный:
громко выражался нецензурной бранью;
оказывал сопротивление законным требованиям правоохранителей;
нарушал правила поведения в общественном месте.
В пресс-службе подчеркнули, что действия мужчины подпадают под административную ответственность:
появление в общественном месте в состоянии опьянения;
мелкое хулиганство;
неповиновение законным требованиям полиции.
Решением суда нарушитель был привлечён к административной ответственности. В ведомстве напомнили, что закон един для всех, и статус или популярность не освобождают от ответственности.
Событие вновь подчеркнуло важность соблюдения общественного порядка и законов, независимо от известности человека.
