18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
29.09.2025, 19:15

Алкоголь и нецензурная брань: известный казахстанский артист устроил дебош в аэропорту

Новости Казахстана 0 497

В социальных сетях появились сообщения о задержании известного казахстанского певца Бейбита Коргана в аэропорту Атырау. Информация быстро распространилась среди пользователей, вызвав активное обсуждение, сообщает Lada.kz со ссылкой на Telegram-канала Kozachkov offside.

фото: Instagram/@beibitkorgan
фото: Instagram/@beibitkorgan

Причина задержания

По данным публикаций в соцсетях, певец якобы находился в состоянии алкогольного опьянения в момент задержания.

В пресс-службе департамента полиции на транспорте подтвердили факт задержания 44-летнего жителя Атырау, уточнив, что мужчина находился в алкогольном опьянении и нарушал общественный порядок.

Поведение нарушителя

Сотрудники полиции отметили, что задержанный:

  • громко выражался нецензурной бранью;

  • оказывал сопротивление законным требованиям правоохранителей;

  • нарушал правила поведения в общественном месте.

Административное наказание

В пресс-службе подчеркнули, что действия мужчины подпадают под административную ответственность:

  • появление в общественном месте в состоянии опьянения;

  • мелкое хулиганство;

  • неповиновение законным требованиям полиции.

Решением суда нарушитель был привлечён к административной ответственности. В ведомстве напомнили, что закон един для всех, и статус или популярность не освобождают от ответственности.

Итог

Событие вновь подчеркнуло важность соблюдения общественного порядка и законов, независимо от известности человека.

1
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Известный артист – первый раз его слышу)))
29.09.2025, 15:45
fox1167
fox1167
"закон един для всех"---Всё правильно! Штраф ему и в обезьянник на 15 суток! Пусть улицы метёт!
29.09.2025, 14:29
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?