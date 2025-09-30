Сдавать квартиру в Казахстане станет проще: меньше бюрократии и всего 4% налога

Қазақ тіліне аудару

С 2026 года аренда и субаренда жилья в Казахстане будут официально включены в перечень сфер для самозанятых. Это означает, что арендодатели смогут работать без регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) и уплачивать только социальные платежи в размере 4% с дохода, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: yarreg.ru

Почему это важно

С 1 января 2026 года вступает в силу новый Налоговый кодекс. Все старые налоговые режимы — патент, налоги через приложения и другие — будут отменены.

Для сдачи жилья будет доступен режим для самозанятых, который не требует оформления ИП. Арендодатель будет платить лишь социальные платежи — пенсионные, медицинские и социальное страхование.

Ранее сдавать жильё было сложнее:

Нужно было регистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП) или

Платить 10% с дохода без ИП.

Между 2020 и 2023 годами арендодатели пользовались режимом ЕСП (единый социальный платёж) с минимальными обязательными платежами и без регистрации предпринимателя. Однако с 2024 года ЕСП отменили. Новый режим для самозанятых фактически заменяет его.

Сравнение налоговых режимов

Режимы 2025 года:

Патент: 1% с дохода (для ИП)

E-Salyk: 1% с дохода (для ИП)

Общий для физлиц: 10% с дохода (без ИП)

Режимы 2026 года:

Режим для самозанятых: 4% с дохода (без ИП)

Таким образом, старые режимы будут отменены, а вместо них появится единый удобный механизм для самозанятых.

Условия для самозанятых

Чтобы применять новый режим при сдаче жилья, необходимо:

Доход не превышает 300 МРП в месяц (примерно 1,2 млн тенге). Работать исключительно с физическими лицами. Не иметь наёмных сотрудников.

Пример расчёта

Если сдавать квартиру за 300 000 тенге в месяц, годовой доход составит 3,6 млн тенге.

Платёж по новому режиму — 4% от дохода

В денежном выражении — 144 000 тенге в год или 12 000 тенге в месяц

Как будет работать схема

Оплата 4% будет автоматической через специальное мобильное приложение, однако пока его не презентовали.

Владельцам ИП нужно до конца 2025 года подать заявку в налоговую по форме № 029.

Новым арендодателям достаточно будет провести первый платёж через систему.

