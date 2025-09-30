В Казахстане заработал единый QR для межбанковских платежей

Қазақ тіліне аудару

В Казахстане начала работать новая система межбанковских платежей с использованием единого QR-кода. Первые участники сервиса — Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Home Credit Bank , сообщили в Национальном банке страны, передает Lada.kz.

Фото: msn.com

Как работает единый QR

С помощью единого QR-кода клиенты банков смогут отправлять и получать платежи между различными банками, подключенными к системе. Для оплаты товаров и услуг достаточно:

Открыть мобильное приложение своего банка. Отсканировать QR-код на терминале продавца (при условии, что терминал принадлежит банку-участнику сервиса). Подтвердить платеж в приложении.

Сервис предназначен для повышения удобства расчетов и расширения доступности финансовых услуг.

Планы по расширению системы

В Нацбанке сообщили, что другие банки постепенно подключатся к системе. Новая услуга появится в мобильных приложениях по мере адаптации внутренних процессов каждой финансовой организации.

«Сервис межбанковских QR-платежей является одним из направлений развития платежной инфраструктуры и реализуется в рамках Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ)», — отметили в Нацбанке.

Цель проекта

Основная задача проекта — увеличение конкуренции среди банков и повышение доступности межбанковских сервисов для населения.

Нацбанк подчеркивает, что единый QR-код станет шагом к более удобной и современной финансовой инфраструктуре в Казахстане.