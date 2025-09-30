В Казахстане заработал единый QR для межбанковских платежей

В Казахстане начала работать новая система межбанковских платежей с использованием единого QR-кода. Первые участники сервиса — Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Home Credit Bank, сообщили в Национальном банке страны, передает Lada.kz.
С помощью единого QR-кода клиенты банков смогут отправлять и получать платежи между различными банками, подключенными к системе. Для оплаты товаров и услуг достаточно:
Открыть мобильное приложение своего банка.
Отсканировать QR-код на терминале продавца (при условии, что терминал принадлежит банку-участнику сервиса).
Подтвердить платеж в приложении.
Сервис предназначен для повышения удобства расчетов и расширения доступности финансовых услуг.
В Нацбанке сообщили, что другие банки постепенно подключатся к системе. Новая услуга появится в мобильных приложениях по мере адаптации внутренних процессов каждой финансовой организации.
«Сервис межбанковских QR-платежей является одним из направлений развития платежной инфраструктуры и реализуется в рамках Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ)», — отметили в Нацбанке.
Основная задача проекта — увеличение конкуренции среди банков и повышение доступности межбанковских сервисов для населения.
Нацбанк подчеркивает, что единый QR-код станет шагом к более удобной и современной финансовой инфраструктуре в Казахстане.
