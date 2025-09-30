18+
30.09.2025, 15:20

В Казахстане заработал единый QR для межбанковских платежей

Новости Казахстана 0 662

В Казахстане начала работать новая система межбанковских платежей с использованием единого QR-кода. Первые участники сервиса — Freedom Bank, Банк ЦентрКредит и Home Credit Bank, сообщили в Национальном банке страны, передает Lada.kz. 

Фото: msn.com
Фото: msn.com

Как работает единый QR

С помощью единого QR-кода клиенты банков смогут отправлять и получать платежи между различными банками, подключенными к системе. Для оплаты товаров и услуг достаточно:

  1. Открыть мобильное приложение своего банка.

  2. Отсканировать QR-код на терминале продавца (при условии, что терминал принадлежит банку-участнику сервиса).

  3. Подтвердить платеж в приложении.

Сервис предназначен для повышения удобства расчетов и расширения доступности финансовых услуг.

Планы по расширению системы

В Нацбанке сообщили, что другие банки постепенно подключатся к системе. Новая услуга появится в мобильных приложениях по мере адаптации внутренних процессов каждой финансовой организации.

«Сервис межбанковских QR-платежей является одним из направлений развития платежной инфраструктуры и реализуется в рамках Национальной цифровой финансовой инфраструктуры (НЦФИ)», — отметили в Нацбанке.

Цель проекта

Основная задача проекта — увеличение конкуренции среди банков и повышение доступности межбанковских сервисов для населения.

Нацбанк подчеркивает, что единый QR-код станет шагом к более удобной и современной финансовой инфраструктуре в Казахстане.

