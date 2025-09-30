Страшная авария в Алматинской области: восемь человек погибли в ДТП

Қазақ тіліне аудару

В Алматинской области произошло страшное дорожно-транспортное происшествие на автодороге Алматы – Бишкек, в результате которого погибли восемь человек, сообщает Lada.kz.

Кадр из видео

Страшные кадры с места аварии

В социальных сетях 30 сентября появились видеозаписи последствий ДТП. Авария произошла 29 сентября. На кадрах видно искореженные транспортные средства, разбросанные по трассе, а рядом – тела погибших.

Обстоятельства происшествия

По информации пресс-службы Департамента полиции Алматинской области, авария произошла на 107-м километре трассы.

"По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции начато досудебное расследование. По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем Toyota Alphard. В результате аварии восемь человек скончались на месте, двое госпитализированы. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", – сообщили в полиции.

Призыв к водителям

Правоохранительные органы обратились к водителям с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения и быть предельно внимательными на дороге, чтобы избежать подобных трагедий.