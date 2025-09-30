18+
30.09.2025, 17:24

Казахстан объявил рога сайгаков своей собственностью и выходит на рынок

Новости Казахстана 0 3 305

Рога сайгаков в Казахстане полностью принадлежат государству и будут экспортироваться, заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: br.pinterest.com
Фото: br.pinterest.com

Полный запрет на внутреннюю продажу и учет на складах

По словам Шарбиева, на данный момент действует нулевая квота на внутренний оборот рогов:

  • Рога запрещены к свободной продаже внутри страны.

  • Все запасы хранятся на складах «Охотзоопрома».

  • Для хранения используется методика, рекомендованная учёными, чтобы сохранить качество продукции.

«Рога будем полностью экспортировать, это полностью собственность государства», — подчеркнул вице-министр на расширенном заседании комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.

Экспорт через торги и электронные аукционы

Казахстан создаёт централизованную систему торговли рогами через одну из государственных организаций. Планы включают:

  • Организацию торгов и электронных аукционов.

  • Установку минимальной цены, ориентируясь на уровень спроса в других странах.

  • Участие Казахстана в международных переговорах для снятия квоты на экспорт.

В конце ноября — начале декабря в Узбекистане на заседании международной экологической организации с участием Евросоюза будет обсуждаться вопрос разрешения торговли рогами для Казахстана.

Сотрудничество с иностранными инвесторами

По словам Шарбиева, Казахстан готов экспортировать рога в переработанном виде, как требует Монголия, которая ранее вводила квоту на товар:

  • Рога могут поставляться в порошке или в готовой продукции.

  • На территорию страны приходят инвесторы из Китая и ОАЭ.

  • Обсуждаются проекты на уровне акиматов по строительству заводов для переработки рогов.

«Мы создаём условия для того, чтобы продукция приносила пользу экономике страны и соответствовала международным стандартам», — отметил вице-министр.

7
5
1
