Казахстан объявил рога сайгаков своей собственностью и выходит на рынок

Рога сайгаков в Казахстане полностью принадлежат государству и будут экспортироваться, заявил вице-министр экологии и природных ресурсов Нуркен Шарбиев, сообщает Lada.kz со ссылкой на КазТАГ.
По словам Шарбиева, на данный момент действует нулевая квота на внутренний оборот рогов:
Рога запрещены к свободной продаже внутри страны.
Все запасы хранятся на складах «Охотзоопрома».
Для хранения используется методика, рекомендованная учёными, чтобы сохранить качество продукции.
«Рога будем полностью экспортировать, это полностью собственность государства», — подчеркнул вице-министр на расширенном заседании комитета сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий.
Казахстан создаёт централизованную систему торговли рогами через одну из государственных организаций. Планы включают:
Организацию торгов и электронных аукционов.
Установку минимальной цены, ориентируясь на уровень спроса в других странах.
Участие Казахстана в международных переговорах для снятия квоты на экспорт.
В конце ноября — начале декабря в Узбекистане на заседании международной экологической организации с участием Евросоюза будет обсуждаться вопрос разрешения торговли рогами для Казахстана.
По словам Шарбиева, Казахстан готов экспортировать рога в переработанном виде, как требует Монголия, которая ранее вводила квоту на товар:
Рога могут поставляться в порошке или в готовой продукции.
На территорию страны приходят инвесторы из Китая и ОАЭ.
Обсуждаются проекты на уровне акиматов по строительству заводов для переработки рогов.
«Мы создаём условия для того, чтобы продукция приносила пользу экономике страны и соответствовала международным стандартам», — отметил вице-министр.
