30.09.2025, 23:39

«Кайрат» потерпел крупное поражение от «Реала» в Лиге чемпионов

Новости Казахстана 0 592

Футболисты казахстанского клуба «Кайрат» не смогли навязать борьбу испанскому «Реалу» в домашнем матче Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. Встреча второго тура общего этапа завершилась поражением алматинцев со счетом 0:5, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Фото: championat.com
Фото: championat.com

Быстрый гол Мбаппе открыл счёт

«Реал» вышел вперед уже в первом тайме: на 25-й минуте французский форвард Килиан Мбаппе реализовал пенальти, обеспечив своей команде преимущество.

После перерыва Мбаппе оформил дубль. На 52-й минуте он воспользовался передачей вратаря Тибо Куртуа и обыграл голкипера «Кайрата» Шерхана Калмурзу, отправив мяч в ворота один на один.

VAR отменил пенальти в ворота «Реала»

На 67-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота мадридцев за предполагаемый фол на белорусском полузащитнике Валерии Громыко. Однако после просмотра видеоповторов решение было отменено, что сохранило преимущество гостей.

Хет-трик Мбаппе и гол Камавинги закрепляют победу

Ближе к концу встречи Мбаппе оформил хет-трик: на 73-й минуте он точно пробил с линии штрафной после передачи турецкого вингера Арды Гюлера.

Преимущество «Реала» увеличил французский полузащитник Эдуарду Камавинга. На 83-й минуте, выйдя на замену, он головой замкнул навес бразильского форварда Родриго.

Окончательный счет — 5:0 — установил испанский вингер Браим Диас, отправивший мяч в дальний угол после передачи Гонсало Гарсии.

Историческая игра для «Кайрата» и последствия поражения

Для «Кайрата» этот матч стал первым домашним в основном раунде Лиги чемпионов. Команда потерпела второе подряд крупное поражение, оставаясь без очков и с разницей голов 1:8, что пока оставляет алматинцев на последнем, 36-м месте таблицы.

В то же время «Реал» с максимальными шестью очками временно возглавил турнирную таблицу.

Как устроен общий этап Лиги чемпионов

На общем этапе Лиги чемпионов сезона 2025/26 участвуют 36 команд:

  • Восемь лучших напрямую выходят в 1/8 финала.

  • Команды с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи за право продолжить участие.

  • Остальные завершат выступление в еврокубке.

