549 тенге за доллар: Нацбанк опубликовал свежие данные о ситуации на валютном рынке Казахстана

Национальный банк Казахстана подвёл итоги сентября и опубликовал новые данные о движении тенге, объёмах торгов и операциях с валютой и золотом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz .

Ослабление курса тенге

По итогам сентября курс тенге снизился на 1,9 %, составив 549,07 тенге за доллар.

При этом активность на валютном рынке выросла:

среднедневной объём торгов на KASE увеличился с 217 млн долларов до 248 млн долларов ;

общий объём сделок достиг 5,2 млрд долларов США.

Продажа валюты из Нацфонда

В сентябре из Национального фонда было реализовано 500 млн долларов. Эти средства направили:

на трансферты в республиканский бюджет;

на финансирование строительства магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.

Доля продаж из Нацфонда составила 9,6 % от общего объёма торгов (около 24 млн долларов в день).

По прогнозу Нацбанка, в октябре объём продаж валюты из Нацфонда может вырасти до 600–700 млн долларов.

Операции с золотом и изъятие ликвидности

Регулятор продолжает политику зеркалирования сделок с золотом, начатую в начале 2025 года. В сентябре с рынка было изъято 290 млрд тенге.

Однако рост цен на золото привёл к тому, что объёмы изъятия ликвидности оказались меньше, чем вливания тенге при его покупке. В связи с этим в IV квартале Нацбанк намерен продать иностранную валюту на сумму около 1,4 трлн тенге для балансировки ситуации.

В Нацбанке подчеркнули, что такие операции проводятся регулярно и с соблюдением принципа рыночного нейтралитета.

Интервенции и продажа валютной выручки

В сентябре Нацбанк не проводил валютные интервенции.

При этом объём продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора составил 378 млн долларов.

Также уточняется, что Нацбанк не покупал валюту в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ и не планирует делать это в октябре.

Факторы, влияющие на курс тенге

По оценке регулятора, краткосрочная динамика тенге будет определяться: