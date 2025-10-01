549 тенге за доллар: Нацбанк опубликовал свежие данные о ситуации на валютном рынке Казахстана

Национальный банк Казахстана подвёл итоги сентября и опубликовал новые данные о движении тенге, объёмах торгов и операциях с валютой и золотом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.
По итогам сентября курс тенге снизился на 1,9 %, составив 549,07 тенге за доллар.
При этом активность на валютном рынке выросла:
среднедневной объём торгов на KASE увеличился с 217 млн долларов до 248 млн долларов;
общий объём сделок достиг 5,2 млрд долларов США.
В сентябре из Национального фонда было реализовано 500 млн долларов. Эти средства направили:
на трансферты в республиканский бюджет;
на финансирование строительства магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал.
Доля продаж из Нацфонда составила 9,6 % от общего объёма торгов (около 24 млн долларов в день).
По прогнозу Нацбанка, в октябре объём продаж валюты из Нацфонда может вырасти до 600–700 млн долларов.
Регулятор продолжает политику зеркалирования сделок с золотом, начатую в начале 2025 года. В сентябре с рынка было изъято 290 млрд тенге.
Однако рост цен на золото привёл к тому, что объёмы изъятия ликвидности оказались меньше, чем вливания тенге при его покупке. В связи с этим в IV квартале Нацбанк намерен продать иностранную валюту на сумму около 1,4 трлн тенге для балансировки ситуации.
В Нацбанке подчеркнули, что такие операции проводятся регулярно и с соблюдением принципа рыночного нейтралитета.
В сентябре Нацбанк не проводил валютные интервенции.
При этом объём продажи валютной выручки субъектами квазигоссектора составил 378 млн долларов.
Также уточняется, что Нацбанк не покупал валюту в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ и не планирует делать это в октябре.
По оценке регулятора, краткосрочная динамика тенге будет определяться:
ожиданиями участников рынка;
квартальными налоговыми выплатами;
ситуацией на мировых финансовых рынках;
изменением геополитической обстановки.
Комментарии0 комментарий(ев)