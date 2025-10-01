18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
01.10.2025, 15:24

На Атырауском НПЗ стартовал масштабный ремонт: сколько бензина и дизеля осталось в запасе

Новости Казахстана 0 371

Атырауский НПЗ объявил о начале планово-предупредительного ремонта, который продлится до 25 октября 2025 года. В пресс-службе предприятия отметили, что ежегодная комплексная процедура проводится в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и утвержденным графиком Министерства энергетики, сообщает Lada.kz. 

© Photo : Пресс-служба Атырауского НПЗ
Гарантия бесперебойных поставок топлива

Чтобы избежать перебоев на рынке в период ремонтных работ, завод заранее сформировал необходимые резервы нефтепродуктов. На начало ремонтной кампании в резервуарном парке накоплены:

  • 37 тысяч тонн автобензина;

  • 30 тысяч тонн дизельного топлива;

  • 6,8 тысяч тонн авиатоплива.

Эти объемы позволят обеспечивать стабильные поставки продукции в западные регионы Казахстана на протяжении всего периода ремонта.

Масштаб технических работ

В рамках планового обслуживания специалисты проведут освидетельствование и экспертизу крупного промышленного оборудования, включая:

  • 1 174 сосуда и аппарата;

  • 46 печей;

  • 1 458 единиц технологических трубопроводов.

Помимо этого, на отдельных установках будет произведена замена свыше 316 тонн катализаторов, ремонт реакторов и обновление внутренних устройств колонн.

Ввод мощностей после ремонта

По завершении основного этапа работ с 25 октября начнется поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок. Это позволит постепенно восстановить производственные мощности и вернуться к штатному режиму переработки нефти.

Комментарии

1 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Каждый год останавливают этот завод, а качество бензина не улучшается.
01.10.2025, 10:49
