На Атырауском НПЗ стартовал масштабный ремонт: сколько бензина и дизеля осталось в запасе

Атырауский НПЗ объявил о начале планово-предупредительного ремонта, который продлится до 25 октября 2025 года. В пресс-службе предприятия отметили, что ежегодная комплексная процедура проводится в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и утвержденным графиком Министерства энергетики, сообщает Lada.kz.
Чтобы избежать перебоев на рынке в период ремонтных работ, завод заранее сформировал необходимые резервы нефтепродуктов. На начало ремонтной кампании в резервуарном парке накоплены:
37 тысяч тонн автобензина;
30 тысяч тонн дизельного топлива;
6,8 тысяч тонн авиатоплива.
Эти объемы позволят обеспечивать стабильные поставки продукции в западные регионы Казахстана на протяжении всего периода ремонта.
В рамках планового обслуживания специалисты проведут освидетельствование и экспертизу крупного промышленного оборудования, включая:
1 174 сосуда и аппарата;
46 печей;
1 458 единиц технологических трубопроводов.
Помимо этого, на отдельных установках будет произведена замена свыше 316 тонн катализаторов, ремонт реакторов и обновление внутренних устройств колонн.
По завершении основного этапа работ с 25 октября начнется поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок. Это позволит постепенно восстановить производственные мощности и вернуться к штатному режиму переработки нефти.
