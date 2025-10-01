На Атырауском НПЗ стартовал масштабный ремонт: сколько бензина и дизеля осталось в запасе

Қазақ тіліне аудару

Атырауский НПЗ объявил о начале планово-предупредительного ремонта, который продлится до 25 октября 2025 года . В пресс-службе предприятия отметили, что ежегодная комплексная процедура проводится в строгом соответствии с требованиями промышленной безопасности и утвержденным графиком Министерства энергетики, сообщает Lada.kz.

Гарантия бесперебойных поставок топлива

Чтобы избежать перебоев на рынке в период ремонтных работ, завод заранее сформировал необходимые резервы нефтепродуктов. На начало ремонтной кампании в резервуарном парке накоплены:

37 тысяч тонн автобензина ;

30 тысяч тонн дизельного топлива ;

6,8 тысяч тонн авиатоплива.

Эти объемы позволят обеспечивать стабильные поставки продукции в западные регионы Казахстана на протяжении всего периода ремонта.

Масштаб технических работ

В рамках планового обслуживания специалисты проведут освидетельствование и экспертизу крупного промышленного оборудования, включая:

1 174 сосуда и аппарата ;

46 печей ;

1 458 единиц технологических трубопроводов.

Помимо этого, на отдельных установках будет произведена замена свыше 316 тонн катализаторов, ремонт реакторов и обновление внутренних устройств колонн.

Ввод мощностей после ремонта

По завершении основного этапа работ с 25 октября начнется поэтапный ввод в эксплуатацию технологических установок. Это позволит постепенно восстановить производственные мощности и вернуться к штатному режиму переработки нефти.