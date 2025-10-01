QR-коды на прилавках и две цены на один товар: что изменится в правилах торговли с 11 октября

Қазақ тіліне аудару

Министр торговли и интеграции утвердил изменения в Правила внутренней торговли , которые вступят в силу с 11 октября 2025 года. Обновления затрагивают порядок ценообразования, работу торговых объектов, взаимодействие с производителями и обеспечение прозрачности для потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Новое определение: оптовый поставщик социально значимых продуктов

В правила внесено понятие «оптовый поставщик социально значимых продовольственных товаров».

К ним относятся предприниматели или компании, которые закупают такие продукты у производителей или импортеров для дальнейшей реализации с учетом расходов:

доставка и хранение;

аренда складов;

упаковка;

коммунальные платежи;

импортные издержки.

Производители социально значимых продуктов теперь могут напрямую продавать их оптовым поставщикам, розничным магазинам или конечным потребителям.

Новые требования к ценникам и рассрочке

На ценнике должна указываться одна цена за товар . Исключение — товары со скидкой или акцией, а также продаваемые в рассрочку.

Если товар можно купить в рассрочку и за полную оплату, то торговец обязан показать две разные цены — отдельно для этих вариантов.

Приоритет для отечественных товаров

Торговые объекты 1–4 категорий обязаны выделять не менее 30% полочного пространства под:

продовольственные товары казахстанского производства;

непродовольственные товары отечественного производства.

Если казахстанской продукции в нужном объеме нет, места можно заполнить другими товарами. При этом:

производители вправе подать заявку на выделение полок;

при отсутствии заявок торговые объекты обязаны обращаться в Единый реестр отечественных производителей, чтобы обеспечить приоритет местной продукции.

Регламент работы торговых объектов

Администрации торговых объектов должны утвердить регламент, включающий:

режим работы и перечень услуг;

правила аренды торговых мест;

стоимость аренды и услуг;

схему размещения торговых точек.

Информация обязана быть доступной как на территории объекта, так и в интернете (при наличии сайта).

Обязанности администрации и собственников торговых объектов

Администрация торгового объекта организует:

работу в соответствии с законодательством;

уборку территории и санитарные дни (минимум раз в месяц, в ТРЦ — ежедневная уборка);

сервисное обслуживание (снабжение энергией, водой, интернетом, предоставление весов и инвентаря);

меры по охране и пожарной безопасности;

размещение вывески на казахском языке (при необходимости — также на русском и других языках);

предоставление льгот отдельным категориям граждан;

установку QR-кодов на каждом арендованном месте для жалоб и предложений;

ежегодное предоставление в информационную систему данных о торговцах и категориях товаров.

Собственник торгового объекта обязан:

обеспечивать инфраструктуру (электро-, водо-, теплоснабжение, интернет);

утверждать стоимость аренды не чаще одного раза в год (уведомление арендаторов — за 6 месяцев);

предоставлять условия для проверок и устранять выявленные нарушения;

через информационную систему заключать договоры аренды и уведомлять о приостановке деятельности.

Прозрачность для покупателей

Перед заключением договора купли-продажи продавец обязан предоставить полную информацию:

стоимость товара (отдельно при рассрочке и полной оплате);

порядок оплаты и доставки;

гарантийный срок;

условия возврата.

Социально значимые продукты: контроль наценки

Запрещено включать в торговую надбавку:

выплаты вознаграждений субъекту торговли;

расходы на перевозку и хранение;

скрытые комиссии и сборы;

кредитные и страховые расходы.

Такая продукция должна сопровождаться документами:

договор поставки;

накладные и счета-фактуры;

подтверждение отпускной или закупочной цены;

сертификаты соответствия (если требуется).

