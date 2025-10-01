QR-коды на прилавках и две цены на один товар: что изменится в правилах торговли с 11 октября

Министр торговли и интеграции утвердил изменения в Правила внутренней торговли, которые вступят в силу с 11 октября 2025 года. Обновления затрагивают порядок ценообразования, работу торговых объектов, взаимодействие с производителями и обеспечение прозрачности для потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.
В правила внесено понятие «оптовый поставщик социально значимых продовольственных товаров».
К ним относятся предприниматели или компании, которые закупают такие продукты у производителей или импортеров для дальнейшей реализации с учетом расходов:
доставка и хранение;
аренда складов;
упаковка;
коммунальные платежи;
импортные издержки.
Производители социально значимых продуктов теперь могут напрямую продавать их оптовым поставщикам, розничным магазинам или конечным потребителям.
На ценнике должна указываться одна цена за товар. Исключение — товары со скидкой или акцией, а также продаваемые в рассрочку.
Если товар можно купить в рассрочку и за полную оплату, то торговец обязан показать две разные цены — отдельно для этих вариантов.
Торговые объекты 1–4 категорий обязаны выделять не менее 30% полочного пространства под:
продовольственные товары казахстанского производства;
непродовольственные товары отечественного производства.
Если казахстанской продукции в нужном объеме нет, места можно заполнить другими товарами. При этом:
производители вправе подать заявку на выделение полок;
при отсутствии заявок торговые объекты обязаны обращаться в Единый реестр отечественных производителей, чтобы обеспечить приоритет местной продукции.
Администрации торговых объектов должны утвердить регламент, включающий:
режим работы и перечень услуг;
правила аренды торговых мест;
стоимость аренды и услуг;
схему размещения торговых точек.
Информация обязана быть доступной как на территории объекта, так и в интернете (при наличии сайта).
работу в соответствии с законодательством;
уборку территории и санитарные дни (минимум раз в месяц, в ТРЦ — ежедневная уборка);
сервисное обслуживание (снабжение энергией, водой, интернетом, предоставление весов и инвентаря);
меры по охране и пожарной безопасности;
размещение вывески на казахском языке (при необходимости — также на русском и других языках);
предоставление льгот отдельным категориям граждан;
установку QR-кодов на каждом арендованном месте для жалоб и предложений;
ежегодное предоставление в информационную систему данных о торговцах и категориях товаров.
обеспечивать инфраструктуру (электро-, водо-, теплоснабжение, интернет);
утверждать стоимость аренды не чаще одного раза в год (уведомление арендаторов — за 6 месяцев);
предоставлять условия для проверок и устранять выявленные нарушения;
через информационную систему заключать договоры аренды и уведомлять о приостановке деятельности.
Перед заключением договора купли-продажи продавец обязан предоставить полную информацию:
стоимость товара (отдельно при рассрочке и полной оплате);
порядок оплаты и доставки;
гарантийный срок;
условия возврата.
Запрещено включать в торговую надбавку:
выплаты вознаграждений субъекту торговли;
расходы на перевозку и хранение;
скрытые комиссии и сборы;
кредитные и страховые расходы.
Такая продукция должна сопровождаться документами:
договор поставки;
накладные и счета-фактуры;
подтверждение отпускной или закупочной цены;
сертификаты соответствия (если требуется).
Изменения направлены на:
повышение прозрачности ценообразования;
защиту потребителей от скрытых комиссий и необоснованных наценок;
поддержку казахстанских производителей;
улучшение условий работы в торговых объектах.
