18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.10.2025, 17:02

QR-коды на прилавках и две цены на один товар: что изменится в правилах торговли с 11 октября

Новости Казахстана 0 699

Министр торговли и интеграции утвердил изменения в Правила внутренней торговли, которые вступят в силу с 11 октября 2025 года. Обновления затрагивают порядок ценообразования, работу торговых объектов, взаимодействие с производителями и обеспечение прозрачности для потребителей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: rg.ru
Фото: rg.ru

Новое определение: оптовый поставщик социально значимых продуктов

В правила внесено понятие «оптовый поставщик социально значимых продовольственных товаров».
К ним относятся предприниматели или компании, которые закупают такие продукты у производителей или импортеров для дальнейшей реализации с учетом расходов:

  • доставка и хранение;

  • аренда складов;

  • упаковка;

  • коммунальные платежи;

  • импортные издержки.

Производители социально значимых продуктов теперь могут напрямую продавать их оптовым поставщикам, розничным магазинам или конечным потребителям.

Новые требования к ценникам и рассрочке

  • На ценнике должна указываться одна цена за товар. Исключение — товары со скидкой или акцией, а также продаваемые в рассрочку.

  • Если товар можно купить в рассрочку и за полную оплату, то торговец обязан показать две разные цены — отдельно для этих вариантов.

Приоритет для отечественных товаров

Торговые объекты 1–4 категорий обязаны выделять не менее 30% полочного пространства под:

  • продовольственные товары казахстанского производства;

  • непродовольственные товары отечественного производства.

Если казахстанской продукции в нужном объеме нет, места можно заполнить другими товарами. При этом:

  • производители вправе подать заявку на выделение полок;

  • при отсутствии заявок торговые объекты обязаны обращаться в Единый реестр отечественных производителей, чтобы обеспечить приоритет местной продукции.

Регламент работы торговых объектов

Администрации торговых объектов должны утвердить регламент, включающий:

  • режим работы и перечень услуг;

  • правила аренды торговых мест;

  • стоимость аренды и услуг;

  • схему размещения торговых точек.

Информация обязана быть доступной как на территории объекта, так и в интернете (при наличии сайта).

Обязанности администрации и собственников торговых объектов

Администрация торгового объекта организует:

  • работу в соответствии с законодательством;

  • уборку территории и санитарные дни (минимум раз в месяц, в ТРЦ — ежедневная уборка);

  • сервисное обслуживание (снабжение энергией, водой, интернетом, предоставление весов и инвентаря);

  • меры по охране и пожарной безопасности;

  • размещение вывески на казахском языке (при необходимости — также на русском и других языках);

  • предоставление льгот отдельным категориям граждан;

  • установку QR-кодов на каждом арендованном месте для жалоб и предложений;

  • ежегодное предоставление в информационную систему данных о торговцах и категориях товаров.

Собственник торгового объекта обязан:

  • обеспечивать инфраструктуру (электро-, водо-, теплоснабжение, интернет);

  • утверждать стоимость аренды не чаще одного раза в год (уведомление арендаторов — за 6 месяцев);

  • предоставлять условия для проверок и устранять выявленные нарушения;

  • через информационную систему заключать договоры аренды и уведомлять о приостановке деятельности.

Прозрачность для покупателей

Перед заключением договора купли-продажи продавец обязан предоставить полную информацию:

  • стоимость товара (отдельно при рассрочке и полной оплате);

  • порядок оплаты и доставки;

  • гарантийный срок;

  • условия возврата.

Социально значимые продукты: контроль наценки

Запрещено включать в торговую надбавку:

  • выплаты вознаграждений субъекту торговли;

  • расходы на перевозку и хранение;

  • скрытые комиссии и сборы;

  • кредитные и страховые расходы.

Такая продукция должна сопровождаться документами:

  • договор поставки;

  • накладные и счета-фактуры;

  • подтверждение отпускной или закупочной цены;

  • сертификаты соответствия (если требуется).

Главное

Изменения направлены на:

  • повышение прозрачности ценообразования;

  • защиту потребителей от скрытых комиссий и необоснованных наценок;

  • поддержку казахстанских производителей;

  • улучшение условий работы в торговых объектах.

3
1
2
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?