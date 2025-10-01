Какие депозиты в Казахстане сейчас самые выгодные

Қазақ тіліне аудару

По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), рынок тенговых депозитов в сентябре 2025 года демонстрирует стабильность. Основная волна повышения ставок, вызванная решением Национального банка поднять базовую ставку до 16,5% , завершена.

Сейчас банки лишь точечно корректируют предложения, что свидетельствует об адаптации рынка к новым условиям.

Стабильность рынка и реальная доходность

Инфляция в августе составила 12,2%, и большинство депозитных программ уверенно обеспечивают реальную доходность. Вопрос лишь в том, готовы ли вкладчики пожертвовать доступом к своим деньгам ради нескольких дополнительных процентов.

Где искать максимальную ставку?

Ставки формируются индивидуально каждым банком, но общая тенденция ясна: чем меньше гибкости в управлении вкладом, тем выше доходность.

Лидеры по процентам

Сберегательные депозиты предлагают максимальные ставки: до 19,0% по промо-акциям и до 18,4% для вкладов с возможностью пополнения.

Основное ограничение: при досрочном расторжении начисленные проценты теряются.

Золотая середина

Срочные депозиты с пополнением — компромисс между доходностью и гибкостью.

Процентная ставка достигает 18,0% на коротких сроках и до 15,0% на годовом вкладе.

Гибкость превыше всего

Несрочные депозиты подходят тем, кто хранит «подушку безопасности» и хочет свободный доступ к средствам.

Максимальная ставка здесь составляет 15,7%, а банки стараются держать процент близко к базовой ставке НБРК.

Конкурентные сдвиги на рынке

Хотя большинство банков не меняли ставки в сентябре, отдельные изменения показывают направления конкуренции:

Один средний банк повысил ставку по 12-месячному срочному вкладу на 3 п.п.

Другой банк снизил ставку на коротких сроках, но повысил на длительных на 3 п.п.

Мелкий банк увеличил ставку по сберегательному вкладу без пополнения на 0,1 п.п.

Эти шаги свидетельствуют о поиске банками оптимального баланса между привлечением средств и внутренними расходами.

Финансовая безопасность и гарантии КФГД

Надежность сбережений обеспечивается КФГД, а сумма возмещения зависит от типа вклада:

Сберегательные депозиты в тенге — до 20 млн тенге

Прочие депозиты в тенге — до 10 млн тенге

При выборе вклада важно учитывать не только процент, но и устойчивость банка. Внимательно изучайте условия договора, особенно пункты о пополнении и частичном или полном снятии средств.

Взгляд в будущее

Следующим важным ориентиром для рынка станет решение Национального банка по базовой ставке, которое будет объявлено 10 октября 2025 года. Оно определит динамику депозитных ставок в ближайшие месяцы.