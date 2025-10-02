18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
549.06
644.87
6.66
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
01.10.2025, 19:02

Какие автомобили с 20 октября будут запрещены к ввозу в Казахстан

Новости Казахстана 0 559

С 20 октября 2025 года вступает в силу новое правило Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ограничивающее возможность физических лиц ввозить в Казахстан крупные транспортные средства. Решение касается грузовиков, автобусов и некоторых других категорий машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Что изменится для физических лиц

По словам Адилбека Бектибаева, директора Департамента промышленной политики Министерства промышленности и сельского хозяйства РК, с этой даты физлица смогут ввозить для личного пользования только определённые категории транспортных средств:

  • Легковые автомобили, кроме тех, что предназначены для медицинских целей;

  • Внедорожные транспортные средства: квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы, исключая гоночные автомобили;

  • Мотоциклы, мопеды и мотороллеры;

  • Лёгкие грузовики и микроавтобусы: автомобили для перевозки до 12 человек, включая водителя, и грузовые транспортные средства с полной массой до 5 тонн, за исключением специализированных машин для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Ограничения на оформление и регистрацию

Физические лица, пытающиеся ввезти транспортное средство, не включённое в новый перечень:

  • не смогут получить СБКТС (свидетельство безопасности колёсного транспортного средства);

  • не смогут провести таможенное оформление;

  • не смогут получить ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства);

  • не смогут уплатить утилизационный сбор;

  • не смогут поставить транспорт на государственную регистрацию.

Импорт таких машин — автобусов и грузовиков — теперь будет доступен только для компаний.

Почему введены ограничения

Минувшим летом ЕЭК уточнила понятие «единичные транспортные средства для собственных нужд физических лиц». Было решено, что личные потребности не могут включать предпринимательскую деятельность. Эти корректировки внесены в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?