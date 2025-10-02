Какие автомобили с 20 октября будут запрещены к ввозу в Казахстан

Қазақ тіліне аудару

С 20 октября 2025 года вступает в силу новое правило Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), ограничивающее возможность физических лиц ввозить в Казахстан крупные транспортные средства. Решение касается грузовиков, автобусов и некоторых других категорий машин, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: кадр YouTube

Что изменится для физических лиц

По словам Адилбека Бектибаева, директора Департамента промышленной политики Министерства промышленности и сельского хозяйства РК, с этой даты физлица смогут ввозить для личного пользования только определённые категории транспортных средств:

Легковые автомобили , кроме тех, что предназначены для медицинских целей;

Внедорожные транспортные средства : квадроциклы, снегоходы, снегоболотоходы, мотовездеходы, исключая гоночные автомобили;

Мотоциклы, мопеды и мотороллеры ;

Лёгкие грузовики и микроавтобусы: автомобили для перевозки до 12 человек, включая водителя, и грузовые транспортные средства с полной массой до 5 тонн, за исключением специализированных машин для перевозки высокорадиоактивных материалов.

Ограничения на оформление и регистрацию

Физические лица, пытающиеся ввезти транспортное средство, не включённое в новый перечень:

не смогут получить СБКТС (свидетельство безопасности колёсного транспортного средства);

не смогут провести таможенное оформление ;

не смогут получить ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства);

не смогут уплатить утилизационный сбор ;

не смогут поставить транспорт на государственную регистрацию.

Импорт таких машин — автобусов и грузовиков — теперь будет доступен только для компаний.

Почему введены ограничения

Минувшим летом ЕЭК уточнила понятие «единичные транспортные средства для собственных нужд физических лиц». Было решено, что личные потребности не могут включать предпринимательскую деятельность. Эти корректировки внесены в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колёсных транспортных средств».