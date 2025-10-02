Павел Дуров сфотографировался с казахстанскими школьниками

Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, совершил визит в частную школу IQanat High School, расположенную в Казахстане. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале учебного заведения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Во время визита Дуров осмотрел кампус школы, включая условия проживания учащихся, и провел несколько часов в неформальном общении с учениками. Представители учебного заведения отметили, что для школьников встреча с создателем платформы, насчитывающей более миллиарда пользователей, стала уникальным опытом.
Особенно значимой встреча оказалась для 500 учащихся, приехавших из сельской местности. Возможность лично пообщаться с известным предпринимателем и программистом была оценена руководством школы как исключительный образовательный опыт.
В рамках беседы Павел Дуров поделился историями из своей школьной жизни и первых шагов в программировании. Он также обсудил перспективы искусственного интеллекта и биотехнологий, подчеркнув, что последние станут ключевым трендом будущего.
Отдельное мероприятие было организовано для группы учеников из отдаленных сел Казахстана. Обучение этих детей было полностью профинансировано Павлом Дуровым в прошлом году, после того как они не получили грант на поступление в школу.
Школьники рассказали о своих успехах: победах в олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также о реализации собственных IT-проектов. Один из учеников продемонстрировал Telegram-бота, созданного на платформе Павла Дурова, что стало ярким примером применения полученных знаний на практике.
