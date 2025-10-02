18+
01.10.2025, 20:13

Павел Дуров сфотографировался с казахстанскими школьниками

Новости Казахстана

Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, совершил визит в частную школу IQanat High School, расположенную в Казахстане. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале учебного заведения, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: Telegram-канал IQanat news
Фото: Telegram-канал IQanat news

Ознакомление с кампусом и неформальное общение

Во время визита Дуров осмотрел кампус школы, включая условия проживания учащихся, и провел несколько часов в неформальном общении с учениками. Представители учебного заведения отметили, что для школьников встреча с создателем платформы, насчитывающей более миллиарда пользователей, стала уникальным опытом.

Важность встречи для школьников из сельских районов

Особенно значимой встреча оказалась для 500 учащихся, приехавших из сельской местности. Возможность лично пообщаться с известным предпринимателем и программистом была оценена руководством школы как исключительный образовательный опыт.

Личный опыт и взгляды на будущее технологий

В рамках беседы Павел Дуров поделился историями из своей школьной жизни и первых шагов в программировании. Он также обсудил перспективы искусственного интеллекта и биотехнологий, подчеркнув, что последние станут ключевым трендом будущего.

Поддержка обучения детей из удаленных сел

Отдельное мероприятие было организовано для группы учеников из отдаленных сел Казахстана. Обучение этих детей было полностью профинансировано Павлом Дуровым в прошлом году, после того как они не получили грант на поступление в школу.

Достижения учеников и IT-проекты

Школьники рассказали о своих успехах: победах в олимпиадах, конкурсах и хакатонах, а также о реализации собственных IT-проектов. Один из учеников продемонстрировал Telegram-бота, созданного на платформе Павла Дурова, что стало ярким примером применения полученных знаний на практике.

