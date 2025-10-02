18-летний вратарь «Кайрата» получил в подарок автомобиль после матча с «Реалом» (видео)

Қазақ тіліне аудару

18-летний голкипер алматинского "Кайрата" Шерхан Калмурза едва сдержал эмоции, когда получил роскошный автомобиль от казахстанского бизнесмена Улугбека Шарипова. Событие произошло 1 октября, и бизнесмен поделился этим моментом в своем Instagram, опубликовав видео вручения ключей от нового Exeed юному спортсмену, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Шерхан Калмурза. Фото: instagram.com/kallmurza

Эмоции не удержать

На кадрах видно, как Шерхан вместе с мамой еле сдерживает слезы радости. Юный вратарь был явно ошеломлен щедрым подарком, который стал для него настоящей неожиданностью. Сам Калмурза позже репостнул видео у себя в социальных сетях, отметив важность жеста:

"Человек с большим сердцем, спасибо огромное", – написал он в комментарии к публикации.

Бизнесмен Улугбек Шарипов прокомментировал видео словами поддержки:

"Вся страна с тобой".

Дебютный матч Лиги чемпионов впечатлил

Несмотря на поражение "Кайрата" в матче с мадридским "Реалом", игра юного вратаря произвела впечатление на болельщиков и специалистов. В дебютном поединке Лиги чемпионов Калмурза сумел отразить пенальти и несколько опасных ударов соперников, что принесло ему признание не только в Казахстане, но и за рубежом.

Казахстанская футбольная молодежь в центре внимания

Поступок бизнесмена и выдающаяся игра молодого голкипера стали символом поддержки талантливой молодежи в Казахстане. Для Шерхана Калмурзы этот подарок и внимание публики стали не только моральной поддержкой, но и стимулом для дальнейшего развития карьеры на международной арене.